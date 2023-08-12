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هل وقّع بازوم استقالته لقادة الانقلاب؟.. عائلة رئيس النيجر تردّ

الشروق أونلاين
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هل وقّع بازوم استقالته لقادة الانقلاب؟.. عائلة رئيس النيجر تردّ
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رئيس النيجر محمد بازوم

نفت عائلة رئيس النيجر محمد بازوم أن يكون قد قدّم استقالته، عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الرحمان تشياني في 26 جويلية الماضي.

وقال متحدثون باسم عائلة الرئيس لقناة “الجزيرة مباشر”، إن بازوم لن يتفاوض مع قادة الانقلاب. واعتبروا “مظاهرات الدعم التي تخرج في النيجر، مدعومة من جانب الانقلابيين”.

وأعلن قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه حاكما للبلاد بتاريخ 28 جويلية الماضي. يومان بعد تنفيذ الانقلاب على سلطة بازوم.

ليعلن يوم الخميس، عن تشكيل مجلس وزراء انتقالي من 20 عضوا لحكم البلاد، بقيادة وزير المالية الأسبق علي مهامان لمين زين.

وتلوّح المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس“، التي تضمّ 15 بلدا بينها النيجر، بالتدخّل العسكري في البلاد. لإنهاء الانقلاب العسكري.

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