هل وقّع بازوم استقالته لقادة الانقلاب؟.. عائلة رئيس النيجر تردّ

نفت عائلة رئيس النيجر محمد بازوم أن يكون قد قدّم استقالته، عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الرحمان تشياني في 26 جويلية الماضي.

وقال متحدثون باسم عائلة الرئيس لقناة “الجزيرة مباشر”، إن بازوم لن يتفاوض مع قادة الانقلاب. واعتبروا “مظاهرات الدعم التي تخرج في النيجر، مدعومة من جانب الانقلابيين”.

عاجل | عائلة رئيس #النيجر المحتجز للجزيرة مباشر:

• الرئيس #محمد_بازوم لم يوقع على استقالته من منصبه

• لا مفاوضات بين الرئيس بازوم والمجموعة الانقلابية

• مظاهرات الدعم التي تخرج في النيجر مدعومة من جانب الانقلابيين pic.twitter.com/UYt7WWABhq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 12, 2023

وأعلن قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه حاكما للبلاد بتاريخ 28 جويلية الماضي. يومان بعد تنفيذ الانقلاب على سلطة بازوم.

ليعلن يوم الخميس، عن تشكيل مجلس وزراء انتقالي من 20 عضوا لحكم البلاد، بقيادة وزير المالية الأسبق علي مهامان لمين زين.

وتلوّح المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس“، التي تضمّ 15 بلدا بينها النيجر، بالتدخّل العسكري في البلاد. لإنهاء الانقلاب العسكري.