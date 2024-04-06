هل يؤثر كسوف الشمس على تحري هلال شوال؟.. الفلك الدولي يُجيب

قدم محمد شوكت عودة، عضو الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) ومدير مركز الفلك الدولي، شرحاً موجزاً حول ظاهرة الكسوف التي تحدث بالتزامن مع تحري هلال عيد الفطر 2024.

وقال عودة من خلال تدوينة على حسابه وحساب مركز الفلك الدولي في “إكس”: “ستشهد السماء كسوفا كليا للشمس يوم الاثنين 08 أفريل، ولن يشاهد من المنطقة العربية.

وسيشاهد الكسوف الكلي من مناطق في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ فقط”.

أما عن سبب الضجة التي أثيرت حول هذا الأمر، قال إن “سبب هذه الضجة أنه سيشاهد من مدن كبيرة وعديدة في الولايات المتحدة، ولذلك هناك اهتمام إعلامي كبير به من قبل وسائل الإعلام الأميركية، وبعض الجهات الإعلامية الأخرى تنقل هذه الضجة إلى منطقتنا دون وجود مبرر لذلك”.

وأكد أن ما “يميز هذا الكسوف أنه يمكن رؤية كوكبي الزهرة والمشتري أثناء الكسوف الكلي، والميزة الحقيقية أن هناك إمكانية لرؤية المذنب (12P/Pons-Brooks)أثناء الكسوف أيضا”.

وقال إن “أطول مدة للكسوف الكلي هذا هي 4 دقائق و28 ثانية، وهي ليست مدة استثنائية، فالكسوف الكلي يصل في كسوفات أخرى إلى مدة تزيد عن السبع دقائق”.

هل يرى كسوف الشمس القادم من منطقتنا وهل يستحق كل هذه الضجة؟ ستشهد السماء كسوفا كليا للشمس يوم الإثنين 08 إبريل، ولن يشاهد من المنطقة العربية. سيشاهد الكسوف الكلي من مناطق في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ فقط. سبب هذه الضجة أنه سيشاهد من مدن… pic.twitter.com/eoG7JVgFlr — محمد شوكت عودة (@OdehAstronomy) April 4, 2024

وكان مركز الفلك الدولي، أعلن عبر موقعه الرسمي، أن الدول التي ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 8 أفريل الجاري، ستكون رؤيته صعبة في ذلك اليوم، بل مستحيلة، بسبب غروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، بالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يومًا، ليكون يوم الأربعاء 10 أفريل أول أيام عيد الفطر، وهو ليس له علاقة بكسوف الشمس.

والجدير بالذكر أن كسوف الشمس سيحدث يوم 8 أفريل في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وغرب أوروبا، إذ سيحجب القمر أشعة الشمس نهائيًا، ويتحول النهار إلى ليل لمدة 4 دقائق و30 ثانية تقريبًا، ويمكن رؤيته في السواحل الغربية لقارة إفريقيا، وسيكون حينها كسوفًا جزئيًا.