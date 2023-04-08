عاد اللاعب الدولي الإيطالي السابق ماركو ماتيرازي، السبت، لِيُفسّر ما دار بينه وبين زين الدين زيدان، قبيل النّطحة الشهيرة.

وفي ظهور له عبر قناة إلكترونية إيطالية “آي آف تي في”، قال ماتيرازي إن زيدان أعلمه بِأنه سيمنحه القميص بعد نهاية المباراة، في إشارة إلى اللّقاء الاختتامي لِكأس العالم 2006 بِألمانيا،بين منتخبَي إيطاليا وفرنسا.

وأضاف ماتيرازي أنه ردّ بِكلام “سوقي” عن شقيقة زيدان، وهو ما حرّض قائد منتخب “الزّرق” على نطحه.

واللافت أن اللّذَين كانا يُحاوران ماتيرازي بدا وأنهما من جيل الإعلاميين الجدد، بِاجترارهما لِقصّة قديمة أكل الدّهر وعليها وشرب، بحثا عن صدى “هارب” في مواقع التواصل الاجتماعي. ثم هل يبحث ماتيرازي عن “نطحة زيدانية” أخرى وقد راوده الحنين إليها؟