هل يتغيّب “توبة” عن مقابلتَين أمام فريق صهيوني؟

يُواجه فريق باشاك شهير التركي منافسه نادي مكابي نتانيا الصهيوني، بِرسم الدور الثاني من عمر مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكانت إدارة نادي باشاك شهير التركي في الفاتح من جويلية الحالي، قد أعلنت عن انتداب المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة (24 سنة) لِمدّة ثلاثة مواسم.

وتُجرى مباراة الذهاب بِتركيا في الـ 21 من جويلية الحالي، وتُقام مواجهة العودة بِفلسطين المحتلّة في الـ 28 من الشهر ذاته. فهل يتغيّب أحمد توبة عن المقابلتَين أم العكس؟

وقبل ذلك مساء الأحد، خاض توبة ثاني مباراة له بِزيّ فريقه الجديد باشاك شهير، وحملت طابعا ودّيا ضد نادي أنطاليا سبور التركي. وانتهت بِنتيجة التعادل السلبي.

وشارك توبة أساسيا مع فريقه باشاك شهير، مثلما هو الشأن لِمواطنه المهاجم حسام الدين غشة مع نادي أنطاليا سبور. كما تُظهره الصورتان المُدرجتان أدناه.