هل يتكرر سيناريو فقير مع حسام عوار؟

أعطى موافقته لتمثيل الخضر مستقبلا

أثارت صحيفة فرنسية حالة من القلق بين جماهير منتخب الجزائر حول مستقبل حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي خلال الفترة المقبلة، حسب ما أكده موقع العين أمس.

وكان حسام عوار قد منح موافقة مبدئية للاتحاد الجزائري لكرة القدم لتمثيل منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، بعد تغيير جنسيته الرياضية، خاصة وأنه سبق وأن مثل منتخب فرنسا في مباراة ودية.

غير أن صحيفة “ليكيب” الفرنسية أعدت مقالا مطولا عن صاحب الـ24 عاما، بسبب عودة مستوياته الكبرى خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ وصول المدرب لوران بلان، لكنها وصفته خلال المقال بـ”الدولي الفرنسي”.

وأثارت تلك الكلمة من الصحيفة الرياضية الأولى في فرنسا مخاوف جماهير منتخب الجزائر بخصوص مصير حسام عوار، وإمكانية اندماجه مع منتخب الجزائر خلال فترة التوقف الدولية القادمة. ويتخوف المتابعون من إمكانية حدوث تحرك جديد في منتخب فرنسا، لحرمان الجزائر من خدمات عوار، خاصة وأنه استعاد بريقه في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تحسن علاقته برئيس ليون جون ميشيل أولاس، الذي كان سببا في حرمانه من اللعب مع الجزائر منذ عامين.

ويعتبر رئيس ليون بمثابة الشبح الأسود لجماهير منتخب الجزائر، حيث كان هو أيضا من حرم “الخضر” من نبيل فقير، بعد أن وافق اللاعب، حيث مارس عليه ضغوطات قوية جعلته يوافق على تمثيل منتخب فرنسا في ذلك الحين.

علما أن فريق روما الإيطالي أبدى اهتمامه للتعاقد مع لاعب ليون الفرنسي، حسام عوار، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لموقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن فريق “الذئاب” يسعى إلى تدعيم خط الوسط بصفقة عوار في جانفي القادم. وأضاف أن روما باشر مفاوضاته مع عوار، لبحث إمكانية ضمه في الميركاتو الشتوي. ويتبقى في عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، أقل من عام رفقة الفريق الفرنسي، ويعاني من أجل اللعب بصورة منتظمة مع ليون هذا الموسم.

ويرحب ليون برحيل حسام عوار مقابل مبلغ زهيد في فترة الانتقالات الشتوية، قبل رحيله عن الفريق بالمجان خلال الصيف المقبل. ويرغب عوار في الحصول على راتب سنوي يصل إلى 4.5 مليون يورو بجانب الحوافز، مما يصعب المهمة على ذئاب روما.