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رياضة

هل يحصد مريزيق امتياز أحسن لاعب في “الشان”؟

علي بهلولي
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هل يحصد مريزيق امتياز أحسن لاعب في “الشان”؟
الأرشيف
حسام الدين مريزيق

أضاف الدولي الجزائري حسام الدين مريزيق جائزة أخرى إلى رصيده مساء الثلاثاء، مُرادفة لِأحسن لاعب في مباراة المنتخب المحلّي والنيجر.

وخاض متوسّط الميدان مريزيق كامل أطوار هذه المواجهة، في إطار نصف نهائي “شان” 2023.

وكان مريزيق قد افتكّ المكافأة الأولى في مواجهة ليبيا، بِرسم افتتاحية بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

ويتّجه متوسّط  ميدان فريق شباب بلوزداد بعد هذه التتويج الثاني إلى حصد جائزة أكبر، مُرادفة لِأحسن لاعب في بطولة إفريقيا للعناصر المحلية، نسخة الجزائر 2023.

وشارك مريزيق أساسيا في كلّ لقاءات محلّيي “الخضر”، لِحساب بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

ويرتبط حسام الدين مريزيق (22 سنة) مع نادي شباب بلوزداد بِعقدٍِ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

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