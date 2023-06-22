هل يحق للأبناء منع والدهم من الزواج للمرة الثانية؟

يعتبرها البعض تدخلا في حياتهم الشخصية:

يشتكي الكثير من الأبناء من تصرفات آبائهم، خاصة ممن تجاوزوا سن الستين من العمر، فليس من السهل، التعامل مع بعضهم في هذا العمر المتقدم، خوفا من الوقوع في العقوق على حد تعبيرهم، ولعل من بين الأشياء التي أصبحت تؤرق الأبناء، حينما يقرر بعض الآباء إعادة الزواج فجأة، حتى من دون سبب، ويصبح إقناعهم بالتراجع عن هذا القرار، غير ممكن أو ضربا من المستحيل. لذا، يتجاوز هذا الصراع بين الأب وابنه، حدود العلاقة الأسرية، ويصل في الكثير من الأحيان إلى القطيعة بينهم، وهو ما يخافه الأبناء خشية العقوق في ظل تعنت آبائهم والإقدام على هذا القرار.

هي ظاهرة انتشرت مؤخرا في مجتمعنا، أبطالها، إن صح القول، آباء تجاوزوا الستين، يقررون فجأة إعادة الزواج، لأنهم يعتقدون أن هذا من حقهم، حتى ولو لم تتوفر الأسباب لذاك، بل في كثير من الأحيان، يصبح هذا الزواج مع مرور الوقت، مفسدة داخل العائلة، وتنقسم الأسرة وربما تتشرد، لأنه تحقق بعد صراع كبير ومعارضة شديدة من الأبناء.

لقد كان من نتائج هذا الزواج المتأخر من طرف الكثير من الآباء، أن حدثت القطيعة بينهم وبين أبنائهم، وأصبح من الصعب إعادة العلاقة بينهما إلى ما كانت عليه سابقا، وربما كانت علاقة طيبة يملؤها الحب والاحترام، بل توفي في بعض العينات آباء وهم مخاصمون لأبنائهم، وبقي الأبناء في حيرة من أمرهم، فهل وقعوا في محظور العقوق حينما أرادوا منع هذا الزواج، أم إن الأمر عادي، فنية المنع كانت من أجل الحفاظ على استقرار الأسرة، وليس القصد منها العقوق أو كره والدهم.

يقول أحدهم: لو كان والدي يحتاج إلى الزواج حقا، أنا من سيزوجه، لكنه أراد الزواج فحسب، خاصة حينما رفضنا زواجه، وكأنه أراد أن يستفزنا، أو كما يقال: “زكارة”، لكنه لا حاجة له بالزواج، خاصة وأن والدتي مازالت على قيد الحياة، فرغم اعتراضنا الشديد، إلا أنه تزوج رغما عنا، بل وهجرنا وهو يعيش اليوم وحده مع زوجته الجديدة، وهو مقاطع لنا منذ تلك الفترة، ظنا منه أننا سوف نفسد عليه هذا الزواج، وسوف نسعى بكل الطرق إلى تطليقها منه.. لذا، قرر الابتعاد منذ أن تزوج، وأصبحنا لا نلتقي به ما عدا في الطريق أو في المسجد، وبسبب هذا الزواج أصبح مثل الغريب، لا يزورنا ولا نزوره، بل يرفض زيارتنا له.

يبقى السؤال مطروحا في هذا الموضوع: هل يحق للأبناء منع الأب من الزواج للمرة الثانية، أم إنه حق من حقوقه، ولا يمكنهم التدخل في حياته الشخصية؟