هل يحق للزوجة أن تطالب بسكن خاص؟

تعددت شروط الزواج، ولم تبق كما كانت في الماضي، سواء من حيث المهر أم مكان العرس، وفي بعض الأحيان، مكان قضاء شهر العسل كما يقال، وغيرها، من الشروط التي أصبحت في بعض الأحيان تعجيزية، وهذا ما دفع بالكثير من الشباب إلى العزوف عن هذه الرابطة المقدسة.

من بين الشروط التي أصبحت العديد من النساء تطالب بها، السكن الخاص، يعني بعيدا عن العائلة. فهل يحق لها أن تطلب هذا من زوجها؟ أم إنه أمر مبالغ فيه، في ظل الكثير من الظروف والمعطيات.

لعل من بين الأسباب التي تدفع بالكثير من النساء إلى طلب السكن الخاص، لما فيه من أثر واضح على نجاح العلاقة الزوجية، وهذا بالتجربة، كما يقال، ومن الوقائع في المجتمع، فأغلب العلاقات التي تكون بعيدا عن المحيط العائلي، تكون ناجحة إلى حد بعيد، هذا ما يدفع بالمرأة إلى ضرورة الحصول على سكن خاص، أي تسعى للمحافظة على استقرار العائلة بهذا الطلب. غير أن العديد من

الأشخاص يعتبرون أن هذا الطلب مبالغ فيه، فليس بالضرورة حينما تكون الزوجة لها سكنها الخاص سوف تكون ناجحة في حياتها الزوجية، والأمثلة كثيرة في المجتمع، ممن وفر لهن أزواجهن سكنا خاصا، غير أن العلاقة لم تكن مستقرة، بل ذهبت إلى الزوال كما يقال.

في المقابل، يعتبر الكثير من الناس، وليس الزوجة فحسب، أن هذا الطلب مشروع وحق للزوجة، وليس فيه ضرر، بل فيه الكثير من المنفعة للعلاقة الزوجية، وليس الاستقرار فحسب، بل يجعل العلاقات داخل الأسرة عامة في استقرار وتفاهم دائم، وهذا نتيجة لتفادي الصراعات داخل الأسرة الكبيرة بين الأزواج والزوجات، فكلما كانت هناك مسافة بينهم، كانت علاقتهم ببعضهم، علاقة آمنة مبنية على الاحترام والتقدير.

في ما مضى، كانت مطالبة الابن بالانفصال عن العائلة والعيش رفقة العائلة الصغيرة، يدخل ضمن العقوق، وعدم احترام الأبوين، غير أنه للعديد من المعطيات اليوم، وبحثا عن تجنب المشاكل والصدامات العائلية، التي كانت في ما مضى، فقد أصبح بعض الآباء هم من يطالبون بضرورة البحث عن الاستقرار خارج إطار العائلة الكبيرة، خاصة إذا توفرت لهم الإمكانات المادية، التي تسمح لهم ببناء أسرة

صغيرة مبنية على الود والاحترام والتفاهم، وهو الأهم وليس الأهم العيش معهم في الأسرة الكبيرة.