هل يخضع من تلقى لقاح كورونا للتلقيح ضد الانفلونزا؟.. فورار يجيب

أجاب الناطق الرسمي للجنة رصد وتفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، عن التساؤلات بخصوص تلقي لقاحي كورونا والأنفلونزا معا أو أحدهما، مؤكدا أن التلقيح ضد كورونا لا يلغي اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية.

وأوضح فورار، الأربعاء، في تصريح للشروق، أن التلقيح ضد كورونا لا يمنع من تلقي اللقاح المضاد للأنفلونزا، مشيرا إلى أنه تم استيراد مليوني جرعة ضد أنفلونزا الموسمية لبدء حملة التلقيح ضدها على غرار السنوات الماضية.

وأكد الدكتور فورار أن الانطلاق في عملية التقليح ضد الأنفلونزا الموسمية سيكون بداية من شهر نوفمبر القادم.