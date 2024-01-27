هل يخلف بلماضي؟ مدرب المولودية يردّ

ردّ التقني الفرنسي باتريس بوميل مدرب نادي مولودية الجزائر على سؤال، يدور فحواه حول الإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

ويتردّد على مقربة من بيت “الخضر” صدى، فحواه أن اتحاد الكرة الجزائري يعتزم تعيين التقني بوميل خلفا لِجمال بلماضي، لكن في مهمّة مُؤقّتة ريثما ينتدب مدربا جديدا.

واستند أصحاب هذه النّبأ إلى فرضية فحواها، تدريب بوميل لـ “مُحاربي الصّحراء” حتّى منتصف أوت المقبل، موعد جلب مواطنه هيرفي رونار. لِأن التاريخ ذاته يُشير إلى انتهاء مهمّته مع المنتخب النّسوي الفرنسي.

وقال بوميل إنه حزين للخروج المبكّر للمنتخب الوطني من البطولة الإفريقية 2024، مُؤكّدا بِأن الجزائر لها تقاليد عريقة في كرة القدم، وكان مُتفائلا بِمشوار زملاء رياض محرز في هذا المحفل القارّي.

وأضاف أن تركيزه مُنصبّ على تدريب المولودية، والعمل الجادّ لِحصد لقب بطولة ينتظره أنصارها منذ 14 سنة خلت. نافيا أن يكون قد استلم دعوة من “الفاف” بِهذا الشّأن، أو يطمح إلى خلافة بلماضي.

وأدلى بوميل بِهذه التصريحات الإعلامية ،عقب فوز فريقه مولودية الجزائر على المُضيّف نادي مولودية وهران.

وكان باتريس بوميل (45 سنة) يُدرّب منتخب كوت ديفوار، حينما فاز لاعبوه بِنتيجة (3-1) على “الخضر” في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ “كان” الكاميرون 2022.