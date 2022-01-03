هل يدخل جمال بلماضي بتشكيلة مغايرة في “الكان”؟

راهن على بلعمري وبلايلي في تربص 2019

في غياب عدلان قديورة الأساسي الوحيد الذي دخل به أولى المباريات في كان مصر 2019 أمام منتخب كينيا في دور المجموعات، وفي تغير جديد في جاهزية كل لاعب، كل المؤشرات توحي بأن الناخب الوطني جمال بلماضي قد يفاجئ الكثير من المتابعين برهانه على لاعبين جدد لا أحد يتوقعهم.

فخلال تربص قطر في صائفة 2019، وصل إلى قناعة إقحام ثنائي وسط الدفاع عيسى ماندي وجمال بلعمري، وكان اللاعب الثاني بلعمري الذي كان حينها ينشط في المملكة العربية السعودية هو المفاجأة في خط الدفاع، في الوقت الذي ظن كثيرون بأن خط وسط الدفاع سيكون ضاما لماندي مع تاهرات أو ماندي مع رامي بن سبعيني، وأكمل البطولة ببلعمري الذي كان رائعا في تلك الدورة خاصة في النهائي بعد تصادمه الدامي الشهير مع نجم ليفربول ساديو ماني، إلى درجة أن الحارس رايس مبولحي لم يتعرض طوال سبع ماريات كاملة لحالة انفراد، بسبب الانسجام الذي ظهر علي خط الدفاع القوي، كما راهن على قديورة في خط الوسط، وكان إحدى القوى في تلك الدورة الإفريقية، ولعب من دون أخطاء، بل كان الأمان الذي ساعد المدافعين من مباراة كينيا إلى غاية مباراة السينغال النهائية، كما شكل مع فيغولي وخاصة بن ناصر خط وسط من ذهب، بدليل حصول بن ناصر على لقب أحسن لاعب في “الكان”، وهو اللقب الذي طار به إلى الميلان، وجاءت المغامرة الناجحة في الهجوم عندما تقرّر ركن ياسين براهيمي على مقاعد الاحتياط وضخ يوسف بلايلي الذي كان أحد نجوم الدورة الذين أبهروا بهدفين وعروض قوية لم تقل في بريقها عن عروض رياض محرز الذي فاجأ بمنحه القيادة بدلا عن فيغولي وعن مبولحي.

لن يجد جمال بلماضي نفس الفورمة ونفس المعنويات ولا نفس الاستعداد التكتيكي لكل لاعب، كما كان الحال منذ سنتين ونصف، وإذا كان من المستبعد تغيير الحارس مبولحي بأوكيدجة مثلا، وحتى الظهيرين بن سبعيني وعطال، فإن احتمال تغيير جمال بلعمري وارد، وقد يتم الاعتماد على بدران أو توقاي، إلى جانب خبرة عيسى ماندي، وتبقى الورشة المفتوحة على كل الاحتمالات في خط وسط يمتلك فيه جمال بلماضي أوراقا عبارة عن مواهب قادرة على رسم خطة لا تخطر على البال، في صورة سعيد بن رحمة وزروقي وخاصة آدم وناس الذي توجه إلى قطر، وفي نيته هذه المرة ان لا يبقى على مقاعد الاحتياط، لأنه يلعب بشكل أكبر في نابولي وفريق تورينو يصرّ على انتدابه من نابولي لمنحه قيادة ناديه إلى برّ الأمان بحسب مدربه الكرواتي جوريتش.

حتى تأخر قدوم بلايلي ومحرز وبونجاح عن التربص، أي خط الهجوم الأساسي بالكامل، قد يجعل بلماضي يراهن على ثالوث جديد، وهذا من مباراة غانا الودية وافتتاحية سيراليون في كأس أمم إفرقيا.