هل يدرب زيدان فرنسا؟ لوغرايت يردّ

تطرّق رئيس اتحاد فرنسا لكرة القدم نوال لوغرايت، الخميس، إلى مستقبل العارضة الفنية لِمنتخب “الديكة”، بعد الحصيلة السلبية والخروج المُبكّر من سباق بطولة أمم أوروبا 2020.

وردّدت الصحافة الفرنسية في الأيّام القليلة الماضية كثيرا اسم التقني زين الدين زيدان، ورشّحته لِخلافة الناخب الوطني الحالي ديدييه ديشان.

وقال نوال لوغرايت إنه برمج لقاءً مع ديشان في الأيّام القليلة المقبلة، ويرغب في أن يُواصل هذا التقني مهامه في الجهاز الفني لِمنتخب “الديكة”، حتى نهاية العقد بعد مونديال قطر في ديسمبر 2022.

وأضاف لوغرايت في تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية مساء الخميس، أنه ينتظر من ديدييه ديشان الضوء الأخضر، من أجل طيّ هذا الملف نهائيا، والتحضير للاستحقاقات الرّسمية المقبلة.

وفي سؤال إن كان سيقترح على ديشان جلب زين الدين زيدان ومنحه منصب مساعد الناخب الوطني، قال نوال لوغرايت إنه يُثمّن الكفاءة التدريبية للمدرب السابق لِريال مدريد الإسباني، لكن يشكّ في أن يقبل ديشان بِهذا العرض.

ووصف رئيس اتحاد الكرة الفرنسي جلب زيدان ومنحه منصب المساعد في العارضة الفنية لِمنتخب “الزرق” بـ “الأمر المُزعج” للناخب الوطني الحالي ديدييه ديشان.