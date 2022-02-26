هل يدفع سعيد بن رحمة ثمن ثورانه على مدربه في واست هام

مهاجم هولندي يهدّد مكانة الدولي الجزائري

يتجه الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة ليعيش أياما صعبة مع فريقه واست هام الإنجليزي، وهذا بسبب توتر علاقته مع مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس، الذي قد يقرّر الثأر منه من خلال عدم الاعتماد عليه نهائيا وإحالته على كرسي الاحتياط.

وكان بن رحمة دخل في صدام مباشر مع مدربه في وست هام، عقب استبداله في الدقيقة 73 من مباراة نيوكاستل، في لقاء المرحلة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، واحتج الجزائري بقوة على تغييره وردد عبارة: “لماذا دائما أنا؟”، علما أن اللاعب الأكثر استبدالا في “بريميرليغ” في 18 مباراة.

وبالرغم من أن مدرب ويست هام، ديفيد مويس، نفى أن تكون لديه أي مشاكل شخصية مع لاعبه الجزائري، إلا أن عديد المؤشرات تعزز فرضية أن سعيد بن رحمة سيدفع ثمن تلاسنه مع مدربه، وهذا بالنظر إلى تاريخ علاقتهما منذ التحاقه بتشكيلة “الهامرز”، حيث لم يكن المدرب الأسكتلندي وراء استقدام اللاعب الجزائري أو متحمسا لقدومه، ما جعل بن رحمة يجد صعوبة كبيرة لفرض نفسه للظفر بمكانة أساسية.

ورغم المجهودات الكبيرة التي قام بها مهاجم الخضر، لكسب ودّ مدربه، من خلال تألقه مع نهاية الموسم بعد بدايته المحتشمة، إلا أن ذلك لم يشفع له عند التقني الأسكتلندي الذي واصل التعامل مع بن رحمة كلاعب احتياطي مقارنة بلاعبين آخرين في النادي ولم يضع فيه الثقة ولم يمنحه الفرصة بشكل كامل.

ومما يؤاخذه المدرب ديفيد مويس على بن رحمة أنه ليس لاعبا جماعيا ويحتفظ بالكرة كثيرا. وهو ما أكده في تصريحاته حيث قال: “أريد من سعيد بن رحمة، أن يكون جزءا من الفريق، عليه أن يعرف متى يراوغ ومتى عليه تمرير الكرة، أريده أن يسجل ويقدم تمريرات حاسمة” في إشارة واضحة منه أن بن رحمة يلعب بطريقة لا تتلاءم مع الفريق.

وبعيدا عن خلفية أو نوايا المدرب ديفيد مويس، فإن بن رحمة مطالب بتحسين أدائه، وهذا سواء مع نادي واست هام أو مع المنتخب الوطني الذي لم يقدم معه لحد الآن الإضافة التي كان ينتظرها منه الناخب الوطني جمال بلماضي.

من جهة أخرى، يستعد نادي وست هام الإنجليزي للتعاقد مع لاعب جديد تحسبا للموسم المقبل، وتدعيم صفوف النادي في خط الهجوم، ما قد يشكل ضربة موجعة للنجم الجزائري.

وقال موقع “وست هام زون” الإنجليزي إن نادي وست هام يخوض منافسة قوية مع نادي إيفرتون من أجل ضم المهاجم الهولندي لنادي فياريال الإسباني وصاحب الأصول النيجيرية، أرنو دانجوما، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، استنادا لما ذكره موقع “كالتشيو ميركاتو”، ويُعد اللاعب الهولندي الواعد (25 سنة) من أفضل المهاجمين في الدوري الإسباني بعد أن كان انضم إلى نادي الغواصات الصفراء الصيف الماضي، وخاض دانجوما 22 مباراة بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 3 أهداف أخرى.

إلى ذلك، أكد موقع “وست هام زون” المختص في متابعة أخبار نادي المطارق بأن تفكير الأخير في ضم النجم الهولندي، سيشكل ضربة موجعة للنجم الجزائري، سعيد بن رحمة، لأن دانجوما يلعب مثله كجناح أيسر، وبالتالي فإنه مرشح للانقضاض على مكانته الأساسية في وست هام، حسب نفس المصدر الذي قال في تقريره: “دانجوما يلعب في منصب الجناح الأيسر وهذا يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل سعيد بن رحمة في الفريق”، مضيفا: “ليس هناك من شك في أن الجزائري لاعب موهوب للغاية، لكنه كافح من أجل الوصول إلى مستوى جيد في منصبه، وقد يؤدي وصول منافس جديد إلى نهاية المغامرة بالنسبة له”، وتابع: “يمكنه القيام بدور آخر وهو اللعب في منصب رقم 10، لكن هذا يعني أيضًا التنافس مع لاعبين آخرين مثل بابلو فورنالس ومانويل لانزيني مما سيشكل صداعًا كبيرًا لديفيد مويز”، وأضاف التقرير: “احتفظ بن رحمة بمكانته الأساسية رغم ضم نيكولا فلاسيتش، لكن الأمر سيكون مختلفًا تمامًا إذا وصل دانجوما”، وأردف: “طريقة لعبه المباشرة وقدراته المميزة أمام المرمى تجعله لاعبًا قادرا على تسجيل الأهداف أكثر من الذوق الإبداعي الذي يجلبه بن رحمة للنادي وهذا هو بالضبط سبب الحاجة إليه”، وأضاف: “لا يستطيع مويز الاعتماد على جارود بوين وميكايل أنطونيو فقط لتسجيل كل أهدافه”، وختم: “سيخفف دانجوما الكثير من هذا الضغط”.

وعلى أي حال، ستكون الجولات القادمة مؤشرا لما هو قادم بالنسبة لمستقبل بن رحمة مع واست هام، وهذا بداية من لقاء اليوم أمام نادي ولفر هامبتون لحساب الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.