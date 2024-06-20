هل يرتدي مبابي هذا القناع الطبي أمام هولندا؟

نشر اتحاد فرنسا لِكرة القدم، الخميس، صورة لِقائد المنتخب كيليان مبابي، وهو يضع قناعا طبيا خلال إجرائه التدريبات.

وكان المهاجم مبابي قد تعرّض لِإصابة على مستوى الأنف مساء الإثنين الماضي، خلال مشاركته في مباراة فرنسا والنمسا، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِبطولة أمم أوروبا، نسخة ألمانيا 2024.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك” الأمريكية إن مبابي لا يُمكنه ارتداء هذا القناع في مواجهة هولندا، ضمن إطار الجولة الثانية مساء الجمعة.

وأوضحت أن لوائح الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم، تنص على ارتداء قناع طبي بِلون واحد فقط، ولا يتضمّن أيّ شعار سواء لِاتحاد الكرة أو الشركة التي صنعته. وبِعبارة أُخرى ووفقا للمصدر، سيضطرّ مبابي إلى جلب قناع طبي آخر لا يُخالف هذه اللوائح، وغير ذلك الذي ارتداه في الحصّة المرانية.