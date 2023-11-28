هل يرحل سليماني؟ إدارة نادي كوريتيبا تُوضّح

تطرّقت إدارة نادي كوريتيبا البرازيلي، إلى مستقبل اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني.

وكان المهاجم سليماني (35 سنة) قد التحق بِنادي كوريتيبا في الصّيف المُنصرم، فيما نزل الفريق الأحد الماضي إلى القسم الثاني البرازيلي.

وقال المدير الرياضي لِنادي كوريتيبا كارلوس أموديو، في مؤتمر صحفي نقل تفاصيله الإعلام البرازيلي: “بِالنسبة لِسليماني، أودّ أن أسلّط الضّوء على احترافية هذا الرّياضي، فهو لاعب عالمي وأحد أكبر النجوم في بلاده. لقد جاء إلى هنا واحتضن الفكرة. لديه عقد ساري المفعول مع كوريتيبا حتى الـ 31 من ديسمبر 2024”.

وأضاف: “حتّى الآن، ليس لدينا أيّ إشارة من سليماني أو من مُمثّلي أعماله بِرغبته في الرّحيل أو البقاء. أمّا من جهتنا في إدارة نادي كوريتيبا، فنحن نعتمد على سليماني. وفي عام 2024، سيكون أبرز لاعبي بطولة القسم الثاني”.