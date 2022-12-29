هل يريد النظام المغربي تكرار سيناريو القمة العربية مع شان الجزائر؟

قبل أيام من انطلاق “شان” الجزائر، شرع النظام المغربي في مناوراته، للتأثير والتشويش على الحدث الكروي الإفريقي، في سيناريو يعيد إلى الأذهان ما وقع قبل القمة العربية المنعقدة شهر نوفمبر الماضي بالجزائر.

وربط الإتحاد المغربي، مشاركة منتخب بلاده في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، بفتح خط جوي مباشر للطائرة التي تقلّه، بين الرباط وقسنطينة.

و ردّ رئيس اللجنة المنظمة لـ”الشان”، رشيد أوكالي على رئيس الإتحاد المغربي، فوزي لقجع، حيث قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء: “يقول دفتر الشروط الخاص بتظاهرة رياضية مثل بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، إن مُستضيف المنافسة مُلزم بِتأمين تنقلات وفود المنتخبات المُشاركة داخل التراب الوطني فقط”.

وأضاف: “لا توجد عبارة توفير خط جوّي مباشر. أغلبية المنتخبات المُشاركة ستحلّ بِالجزائر قادمة من بلد آخر وليس عبر خطّ جوّي مباشر ينطلق من بلدها”.

واختتم رئيس لجنة تنظيم “شان” الجزائر 2023: “هيئتنا تلتزم بِاستقبال حارّ للمنتخبات المُشاركة، وتوفير كلّ الإمكانيات المطلوبة حتى تكون ظروف الإقامة جيّدة بِالجزائر، وذلك بِمجرّد قدومها إلى أرض الوطن”.

ولا يمكن تصنيف مطلب الإتحاد المغربي، إلا في خانة المناورات المغربية، التي يقدم عليها النظام المغربي كلما تعلق الأمر بأي حدث تستضيفه الجزائر، مهما كان نوعه.

وتأتي خرجة الإتحاد المغربي، كحلقة جديدة من مسلسل ضرب “شان” الجزائر، وما أثير مؤخرا من إشاعات من قبل الذباب الإلكتروني، الذي ازداد نشاطه بشكل لافت على المواقع والصفحات مع اقتراب موعد انطلاق العرس الإفريقي.

والمتمعن في الخرجة الجديدة للمغرب، حتما سيعود قليلا إلى الوراء، وتحديدا إلى فترة انعقاد القمة العربية بالجزائر، والطريقة المنتهجة في التشويش.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، قد كشفت حينها عن تفاصيل صادمة حول قضية مشاركة المغرب في القمة.

وقالت الوكالة أن مشاركة العاهل المغربي في القمة العربية المنعقدة في الجزائر، تم تأكيدها من خلال رسالة شفوية تم تبليغها لوزارة الخارجية الجزائرية.

كما تم التأكيد عليها عبر الجامعة العربية، بالإضافة إلى تقديم طلبات للتحليق والهبوط لعشر (10) طائرات مخصصة لنقل الملك وولي العهد وباقي الوفد الملكي.

وتبين فيما بعد أن ذلك لم يكن سوى سيناريو محبوك مسبقا، وهو ما تجلى في تصرف الوزير المغربي حين وصوله لمطار الجزائر، عندما أبدى تذمره لأنه “لم يحظ بالاهتمام الذي يليق به”. في وقت تلقى نفس المعاملة حسب التقاليد الرسمية، شأنه في ذلك شأن نظرائه من الوزراء العرب”.