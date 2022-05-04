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رياضة

هل يريد محمد صلاح الثأر من الملكي؟

ح.س
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هل يريد محمد صلاح الثأر من الملكي؟
أرشيف
محمد صلاح

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول عن رغبته الملحة في مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سعيا منه لرد الاعتبار على خلفية الهزيمة التي مُنِي بها فريقه عام 2018 أمام الفريق الإسباني في نهائي البطولة القارية.

وصرح المهاجم المصري صلاح لبي.تي سبورت أن لديه رغبة شخصية لمواجهة ريال مدريد قائلا:” أرعب بمواجهة ريال مدريد في النهائي والفوز بالمباراة، هذا أمر شخصي لي، مانشستر سيتي فريق صعب حقا وواجهناه عدة مرات هذا الموسم، أريد مواجهة ريال مدريد لقد فازوا علينا من قبل”.

ويذكر أن محمد صلاح خرج من الشوط الأول مُصاباً بعد أن تعرض لإصابة إثر تدخل قوي من مدافع القلعة الملكية سابقاً سيرجيو راموس، حيث خسر فريقه ليفربول نهائي عام 2018.

ويظهر دور اللاعب المصري جليا في تأهل فريقه الى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز هدفا ضد فياريال في إياب الدور نصف النهائي على ملعب لا سيراميكا مساء الثلاثاء، ناهيك عن أدائه المتميز طيلة الموسم.

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