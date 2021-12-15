هل يسبب لقاح كورونا العقم.. عضو باللجنة العلمية يرد

كشف البروفيسور رياض مهياوي، عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كوفيد 19، الأربعاء، علاقة لقاح كورونا بالعقم.

وقال مهياوي في حديثه لبرنامج ضيف الصباح بإذاعة القناة الأولى: “لوحظ تردد في أخذ اللقاح، خاصة لدى النساء بسبب ما يدور من إشاعات بشأن تسبيب اللقاح للعقم”.

وأضاف: “هذا الكلام لا دليل علمي حوله ومجرد إشاعات لأن مليارات الجرعات وزعت عبر العالم وبتزكية من منظمة الصحة العالمية التي لايمكن أن تجيز لقاحات مضرة للإنسان.

معلومات مضللة حول علاقة اللقاح بالعقم تثير الهلع!

ومع انتشار فيروس كورونا انتشرت معلومات مضللة تتحدث عن علاقة اللقاح بالعقم ما سبب رعبا وهلعا، ليس في أوساط النساء العاديات فقط وإنما حتى الطبيبات والمنتميات للسلك الصحي.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، الاثنين 23 فيفري 2021، إنه بالرغم من عدم وجود أدلة علمية إلا أن المعلومات المغلوطة استطاعت التأثير على قرار النساء بتلقي اللقاح لاعتقادهن بأنه يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للمشيمة.

وتضيف الصحيفة في تقريرها أن بعض الطبيبات كن يحملن قناعة بأن خطر العقم وراد بسبب اللقاح، لذلك أحجمن عن تلقيه.

مخاوف من الإعراض عن اللقاح

وأعرب الطبيب فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة، بحسب واشنطن بوست عن قلقه من هذا الأمر، خاصة مع انتشار المعلومات غير الصحيحة على الإنترنت حول العقم ولقاح كورونا.

وتداول ناشطون خلال الشهرين الماضيين منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لخبراء مزعومين يحذرون من لقاح كورونا وتأثيره على خصوبة النساء.

وتقول المنشورات إن اللقاح يحتوي على بروتين شائك يسمى “سينسيتين-1″، وهو حيوي لتكوين المشيمة البشرية عند النساء، وزعموا أنه قد يتسبب بالعقم لدى النساء لمدة غير محددة، وأن الأجسام المضادة ستهاجمه وتقضي عليه.

الشركات المطورة للقاحات تنفي الشائعات

ووفقا لتقرير نشر في موقع “سنوبس” Snopes المتخصص في تقصي الحقائق، فإن هذه الشائعة قد تم تداولها أوائل ديسمبر 2020 بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تكذيبها من قبل الشركات المطورة للقاحات.

من جانبهم، يقول أطباء ومختصون إن شائعة العقم هي السبب الرئيسي في امتناع النساء في سن الإنجاب عن أخذ اللقاح.

ولأن التجارب السريرية لم تشمل الحوامل أو الأمهات المرضعات، فقد كان انتشار المعلومات المضللة سهلا وسريعا على شبكات التواصل الاجتماعي.

لا يوجد لقاح يسبب العقم

وتحدثت مديرة التحصين، واللقاحات، والأحياء البيولوجية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة كاثرين أوبراين، عن بعض الشائعات المُتداولة بشأن لقاحات “كوفيد-19″، في فيديو نشرته منظمة الصحة العالمية عبر “تويتر” مؤخراً.

وأكدت أوبراين أن لقاحات كورونا لا يمكن أن تسبب العقم، وقالت: “هذه إشاعة ارتبطت بالعديد من اللقاحات المختلفة، ولا صحة لها، ولا يوجد لقاح يسبب العقم”.

وحسب كلاوس سيشوتيك، رئيس المعهد الفيدرالي الألماني للقاحات والأدوية الطبية الحيوية، فإن ربط لقاح كورونا بالعقم لا يستند إلى حقائق علمية ويندرج ضمن الأخبار الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة.

نظريات المؤامرة

وحذر أطباء يهود من نظريات المؤامرة ضد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، عبر رسالة وقعها أكثر من 70 يهوديا بريطانيا تأتي ضمن إطار تشجيع الناس على التطعيم.

وأشار الأطباء اليهود إلى أن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لا تسبب العقم ولا تحتوي على مشتقات من الخنزير المحرم في الديانة اليهودية.

لا أساس علمي لعلاقة اللقاح بالعقم

وفي تقرير سابق لوكالة فرانس برس، قالت داسانتيلا غوليمي كوترا، وهي متخصصة في العلوم الميكروبيولوجية في جامعة يورك إن المخاوف من احتمال أن تهاجم الأجسام المضادة للبروتين الفيروسي بروتين المشيمة ضئيلة جدا، لأن سلسلة الأحماض الأمينية المتطابقة بينهما صغيرة جدا.

وأشارت إلى أن الجهاز المناعي للإنسان يتعرف إلى البروتين المستهدف كاملا، ولا تقتصر العملية على سلسلة قصيرة من الأحماض الأمينية فقط.

في ذات السياق قالت أنيت بيك سيكينجر، من جامعة لايبزيغ، “لو كانت فرضية سينسيتين-1 صحيحة، لكانت كل امرأة حامل أصيبت بكوفيد-19 تعاني من العقم، وهذه ليست الحال”.

أما الدكتورة أكيكو إيواساكي، المتخصصة في المناعة بجامعة ييل، فتؤكد أن هذا الاعتقاد الخاطئ يسبب عاصفة من الارتباك والتردد بين النساء، ولكن فكرة العقم بسبب لقاح كورونا لا “أساس علمي” لها على الإطلاق.