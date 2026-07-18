هل يستطيع الذكاء الاصطناعي تشخيص الأمراض بدقة؟

رغم النتائج الواعدة التي حققها الذكاء الاصطناعي في تشخيص الامراض، فإنه لا يزال يُنظر إليه كأداة داعمة للطبيب وليست بديلا عنه، نظرا للحاجة إلى الخبرة السريرية والتقييم البشري للحالة الصحية بشكل شامل.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرا على المساعدة في تشخيص الأمراض بدقة مرتفعة، بل وتفوق في بعض الاختبارات على الأطباء. ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني الاستغناء عن الطبيب، لأن التشخيص الحقيقي يعتمد أيضا على الفحص السريري والتاريخ المرضي والعوامل الإنسانية التي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تقييمها بالكامل، وفقا لموقع nature.

أداة قوية في التشخيص

تظهر العديد من الدراسات الحديثة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على المساعدة في اكتشاف الأمراض وتحليل الحالات الطبية المعقدة.

ففي دراسة نشرتها مجلة Nature عام 2025، أظهر نظام طبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي قدرة على تقديم تشخيصات تفاضلية أكثر دقة مقارنة ببعض الأطباء عندما استُخدم كأداة مساعدة لهم.

كما ساعد الأطباء على توسيع قائمة الاحتمالات التشخيصية وتقليل الأخطاء المحتملة.

كما أثبتت تقنيات الذكاء الاصطناعي كفاءة ملحوظة في تحليل صور الأشعة واكتشاف بعض أنواع السرطان وأمراض القلب والجلد في مراحل مبكرة، بحسب موقع washingtonpost.

لماذا ينجح الذكاء الاصطناعي أحيانا؟

يعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات ضخمة من البيانات الطبية في وقت قصير جدا، وهو قادر على مقارنة حالة المريض بملايين الحالات المشابهة المخزنة في قواعد البيانات.

ومن أبرز مزاياه:

سرعة تحليل النتائج الطبية.

اكتشاف أنماط قد يصعب على الإنسان ملاحظتها.

المساعدة في المناطق التي تعاني نقصا في الأطباء المتخصصين.

تقليل بعض الأخطاء الناتجة عن الإرهاق أو ضغط العمل.

هل يمكن الاعتماد عليه وحده؟

على الرغم من التقدم الكبير، لا يزال الذكاء الاصطناعي يواجه عدة تحديات. فقد أظهرت مراجعة علمية شملت عشرات الدراسات أن دقة نماذج الذكاء الاصطناعي تختلف بشكل كبير من نموذج إلى آخر ومن مرض إلى آخر، وأن أداءها ما زال أقل من أداء الأطباء الخبراء في العديد من الحالات المعقدة.

كما أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع إجراء فحص سريري للمريض، أو ملاحظة تعابير الوجه، أو تقييم الألم الحقيقي، أو فهم الظروف الاجتماعية والنفسية التي قد تؤثر في التشخيص.

لذلك يبقى الحكم الطبي النهائي مسؤولية الطبيب البشري، بحسب موقع nature.

ماهي مخاطر الاعتماد الكامل على الأنظمة الذكية؟

هناك عدة مخاطر محتملة، منها:

إعطاء تشخيص خاطئ بسبب نقص المعلومات.

التأثر بجودة البيانات التي تدرب عليها النظام.

احتمال وجود تحيزات في بعض النماذج تجاه فئات معينة من المرضى.

صعوبة تفسير بعض القرارات التي تتخذها الخوارزميات.

ولهذا تؤكد الهيئات الطبية أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة داعمة للطبيب وليس بديلا عنه، وفق موقع frontiersin.

متى تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي؟

إذا كنت تشعر بأعراض مرضية أو لديك نتائج فحوصات تحتاج إلى تفسير:

-استخدم الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات أولية فقط.

-لا تبدأ أو توقف أي علاج بناءً على نصائح الذكاء الاصطناعي وحدها.

-اعرض النتائج دائما على طبيب مختص.

-استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المعروفة والمعتمدة طبيا إن توفرت.

– اطلب رأيا طبيا عاجلا عند ظهور أعراض خطيرة مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو فقدان الوعي، حسب موقع analyticsinsight.