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الجزائر

هل يستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة من منحة البطالة؟.. مسؤول بوزارة التضامن يجيب

الشروق أونلاين
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هل يستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة من منحة البطالة؟.. مسؤول بوزارة التضامن يجيب

كشف مستشار وزارة التضامن، رحيم جمال، الإثنين، عن إمكانية استفادة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من منحة البطالة، وذلك بشروط.

وقال رحيم جمال المكلف بتسيير شؤون وكالة التنمية الاجتماعية، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الثانية، أن  هذه الفئة  معنية بمنحة البطالة، لكن بشروط، أبرزها أن لا يكون مستفيد من منحة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي السياق ذاته أكد مستشار الوزارة أن الجزائر أحصت إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مليون و118 ألف و908 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح رحيم جمال  أن “القطاع يعمل على تسهيل الاندماج الاقتصادي والتكفل الإجتماعي لهذه الفئة الحساسة من المجتمع، خاصة الفئة التي لا تستطيع العمل، أما بالنسبة للفئة الثانية التي بإمكانها ولوج عالم الشغل فسيتم مرافقتهم وتكوينهم من أجل إدماجهم بسرعة.”

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