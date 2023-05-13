هل يستقيل حكيم مدان؟

كشفت وزارة الشباب والرياضة، السبت، عن قائمة تضمّ رياضيين سبق لهم التألّق مع المنتخبات الوطنية في منافسات متباينة، ترشّحوا لِشغل مناصب تابعة للقطاع.

وضمّت القائمة 343 رياضي من مختلف الولايات ومن الجنسَين، يوجد بينهم زملاء لهم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. سيخضعون لاحقا لِتكوين يتبعه توظيف استثنائي على مستوى معاهد التكوين الرياضي، تقول وزارة عبد الرحمان حمّاد.

وبرزت في القائمة أسماء بلال دزيري وسي الطاهر شريف الوزاني وفوزي موسوني وكمال عجاس وعمر بلعطوي ورزقي عمروش وناصر زكري وإبراهيم زافور، ومحمد فليسي (الملاكمة) وعبد الجليل بوعناني (كرة اليد) والعربي بورعدة (ألعاب القوى)، وغيرهم.

واللافت أن حكيم مدان دخل هذا الغمار، وهو الذي يحوز منصب العضوية في المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لِكرة القدم، وأيضا رئيس اللّجنة التقنية. فهل يستقيل من منصبه في حال توظيفه؟ على اعتبار أن اللّوائح تمنع الجمع بين منصبَين أو كثر.