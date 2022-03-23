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رياضة

هل يستنجد بلماضي بِحارس آخر؟

علي بهلولي
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هل يستنجد بلماضي بِحارس آخر؟

يشكو حارس المرمى الاحتياطي الجزائري ألكسندر أوكيجة إصابة على مستوى اليد اليسرى، يومَين قبل المواجهة المونديالية الكبيرة أمام الكاميرون.

ويلفّ الحارس أوكيجة يده اليسرى بِضمّادة، ولم يذكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد مدى خطورة الإصابة من عدمها. المُرادف لِإمكانية حضور حامي عرين نادي ماتز الفرنسي مواجهة الكاميرون هذا الجمعة، أو العكس.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد وجّه الدّعوة إلى 24 لاعبا، يوجد بينهم 3 حرّاس مرمى، وهم: الأساسي رايس وهاب مبولحي والاحتياطيان ألكسندر أوكيجة ومصطفى زغبة.

ولم يلعب الحارس ألكسندر أوكيجة أيّ لقاء رسمي على مستوى الأندية، منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وبِالضبط منذ تاريخ الـ 6 من فيفري الماضي، لمّا خاض كامل أطوار مواجهة فريقه ماتز مع المضيف نادي تروا، التي انتهت بِنتيجة التعادل السلبي، ضمن إطار منافسة البطولة الفرنسية.

أمّا على مستوى المنتخب الوطني الجزائري، فكانت مواجهة المضيف الجيبوتي بِرسم تصفيات المونديال في الـ 12 من نوفمبر الماضي، آخر لقاء دولي يُشارك فيه الحارس أوكيجة.

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