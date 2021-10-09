هل يسمح بلماضي بِمشاركة بلايلي وبونجاح في كأس العرب؟

يرغب التقني مجيد بوقرة الذي يُدرب المنتخب الوطني المحلي، في الاستفادة من خدمات بعض اللاعبين الذين ينتمون إلى أكابر “الخضر”.

وقال مجيد بوقرة إنه سيتحدّث مع الناخب الوطني جمال بلماضي لاحقا بِهذا الشأن، لِجلب بعض لاعبي فريق الأكابر إلى منتخب المحليين، في منافسة كأس العرب المُقرّر تنظيمها بِقطر ما بين الـ 30 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر المقبلَين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه التقني بوقرة سهرة السبت، بعد فوز تلاميذه في المنتخب الوطني المحلي بِنتيجة (3-1) على نظرائهم من فريق البنين، في مباراة تحضيرية.

ويُلمّح بوقرة إلى لاعبين مثل مبولحي وبلايلي وبونجاح وبلعمري وسوداني وبراهيمي وتاهرت وعبيد وعبدلاوي، وغيرهم. عِلما أن “الفاف” استقرّت في تاريخ سابق على إيفاد منتخب المحليين لِخوض منافسة كأس العرب.

وتتوقّف الدوريات المحلية الخليجية في أواخر نوفمبر المقبل، على اعتبار أن منتخبات هذه المنطقة تُشارك في منافسة كأس العرب، كما أن اللاعب المحلي هو السمة البارزة في قائمة هذه الفرق (منتخب الأكابر هو نفسه الفريق المحلي، عكس الجزائر).

ولكن مشاركة جزائريي الأندية الخليجية في البطولة العربية تبقى محلّ شكّ، ذلك أن نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، تنطلق بعد شهر من تنظيم هذه المنافسة الإقليمية. ما يتخلّل ذلك من إصابات وإجهاد، يُخلطان حسابات بلماضي.

تاريخيا وبِالضّبط في صيف 1988، أوفدت “الفاف” منتخبا مُشكّلا من لاعبين محليين، أو بِالأحرى “منتخب ب” كما كانت الصحافة الرياضية الجزائرية تُسمّيه آنذاك، إلى منافسة كأس العرب التي احتضنتها الأردن. وتجنّبت إرسال فريق الأكابر الذي شارك في ربيع العام ذاته في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالمغرب. بِمعنى آخر، أرسلت موسى صايب (شبيبة تيارت) وجمال شاطر (أمل عين مليلة)، ورشيد حمادة (رائد القبة) وطارق حاج عدلان (اتحاد العاصمة)، وغيرهم. بدلا من الأخضر بلومي ورابح ماجر وفضيل مغارية ونصر الدين دريد وحسين ياحي وجمال مناد وشعبان مرزقان وعلي بوعافية وعبد القادر فرحاوي وأحمد شوقي بن الطيب ومختار كشاملي (رحمه الله)، وآخرين.