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هل يشمل منع محرّكات الديزل استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات؟

الشروق أونلاين
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هل يشمل منع محرّكات الديزل استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات؟
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استيراد السيارات

قد يتساءل القارئ، بعد السماح باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، حول ما إذا كان منع استيراد المركبات الجديدة المزوّدة بمحركات الديزل، يشمل هذا النوع من السيارات أيضا.

وفي إجابته على هذا السؤال، يقول رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، إن ذلك يتوقّف على ما يأتي به قانون المالية 2023.

وأوضح زبدي لـ”الشروق أونلاين”:”لا يمكننا الحديث عن هذا الأمر، قبل صدور شروط وكيفيات اقتناء السيارات المستعملة في قانون المالية”.

وتابع يقول:”سوف نرى ما يقدّمه المشرّع الجزائري في هذا الشأن، حتى نتمكّن من التعقيب حول الموضوع”.

وينتظر بالفعل أن تصدر شروط استيراد السيارات المستعملة، في قانون المالية 2023. وسيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة التصويت على مشروع القانون يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري.

من جهة أخرى، ينصّ دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة على عدم الترخيص للوكلاء باستيراد السيارات المزوّدة بمحركات ديزل.

بالمقابل، لا يشير قانون المالية 2020، الذي تضمّن السماح باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، في وقت سابق، إلى منع هذا النوع من السيارات.

غير أن المادة 110 من القانون المذكور تنصّ على أنه “يجب أن تكون السيارات المستعملة، المستوردة، مطابقة للمعايير الدولية في مجال حماية البيئة”.

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