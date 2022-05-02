هل يصوم بلايلي في البطولة الفرنسية؟ مدرب براست يردّ

تطرّق التقني ميشال دير زاكاريان مدرب فريق براست الفرنسي، إلى لاعبه الدولي الجزائري يوسف بلايلي وشهر رمضان الفضيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، أعقب مباراة فريق براست والضيف نادي كليرمون مساء الأحد، بِرسم الجولة الـ 35 من عمر البطولة الفرنسية.

وقال المدرب زاكاريان عن لاعبيه المسلمين بينهم بلايلي: “في يوم المباراة يشربون ويأكلون، وإلّا ما منحت لهم فرصة اللّعب. الإمتناع عن الأكل والشرب وخوض تدريبات شاقة ومقابلات من المستوى العالي، أمر ليس هيّنا”.

وأضاف مدرب فريق براست مُتحدّثا عن الدولي الجزائري استثناءً: “بلايلي يُريد إنهاء الموسم الحالي بِطريقة مثالية. هو لاعب يُقدّم لنا ما نطلب منه. يميل إلى الإبداع الكروي، وليس أنانيا حيث يمنح زملاءه كرات على طبق”.

وكان متوسط الميدان بلايلي قد ساهم بِقسط وافر في فوز فريقه براست بِثنائية نظيفة على الزائر نادي كليرمون. حيث صنع الهدف الثاني بِتمريرة حاسمة، وأيضا الأوّل ولو بِأسلوب غير مباشر.

وبات بلايلي يحوز رصيد تمريرتَين حاسمتَين وهدف بِزيّ فريق براست، في منافسة “اللّيغ 1” للموسم الحالي.

ويتموقع فرق براست بعد هذا الانتصار، في المركز الـ 11 بِرصيد 48 نقطة. ويشغل نادي كليرمون الرّتبة الـ 17 بِمجموع 33 نقطة. قبل ثلاث جولات عن إسدال ستار البطولة الفرنسية.