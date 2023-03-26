هل يصوم محرز وزملاؤه؟ بلماضي يردّ

قدّم الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي توضيحات، بِخصوص صيام لاعبيه من عدمه في مباراة النيجر.

وتُجرى مباراة “الخضر” والنيجر بِتونس، هذا الإثنين انطلاقا من الساعة الخامسة مساءً محلّيا، وهو التوقيت الجزائري ذاته.

وقال بلماضي إنه سيترك كامل الحرّية للاعبيه في الصّوم أو الإفطار، على اعتبار أن الإسلام دينُ يُسرٍ.

وأدلى بلماضي بِهذه التصريحات الإعلامية، الأحد، بِالمطار الدولي “الهواري بومدين”، حينما كان وفد المنتخب الوطني يستعدّ للسّفر إلى تونس.

وسبق لـ “مُحاربي الصّحراء” أن خاضوا منافسات كبيرة في عزّ شهر رمضان الفضيل، على غرار كأس أمم إفريقيا 1996 بِبلاد أيقونة النّضال والتحرّر نيلسون مانديلا، وكأس العالم 2014 بِالبرازيل.

وعن مباراة النيجر، قال بلماضي إن الهدف المُسطّر هو حصد انتصار رابع على التوالي، وافتكاك بطاقة التأهّل مُسبّقا إلى “كان” كوت ديفوار 2024.