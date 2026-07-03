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رياضة

هل يعتزل أسوة بِمحرز؟ ماندي يردّ

الشروق الرياضي
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هل يعتزل أسوة بِمحرز؟ ماندي يردّ

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري المخضرم عيسى ماندي عن الاعتزال، بعد نهاية مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها بعد نهاية مواجهة سويسرا صبيحة الجمعة بِمدينة كانساس سيتي الأمريكية، قال المدافع ماندي الذي سيبلغ من العمر 35 سنة في أكتوبر المقبل: “اعتزالي الدولي؟ بِصراحة، لا أعرف. من الصعب الإجابة بعد الهزيمة. الحديث عن التوقّف أو الاستمرار أمر تافه مع قسوة الخسارة والإقصاء. لا أُريد التحدّث عن نفسي. الأمر ليس هامّا إلى هذه الدرجة”.

وبِخوضه كامل أطوار مواجهة سويسرا، لعب عيسى ماندي 123 مباراة دولية بِزيّ “محاربي الصحراء” منذ ودّية سلوفينيا في مارس 2014. محطّما الرقم القياسي على مستوى المنتخب الوطني. علما أن زميله رياض محرز (35 سنة) صاحب المركز الثاني (120 مباراة دولية)، أعلن تعليق الحذاء دوليا.

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