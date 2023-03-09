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رياضة

هل يعتمد بلماضي على الحارس ماندريا في مُواجهتَي النيجر؟

علي بهلولي
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هل يعتمد بلماضي على الحارس ماندريا في مُواجهتَي النيجر؟
ح.م
أنطوني ماندريا في حصّة تدريبية للمنتخب الوطني شهر نوفمبر من عام 2022.

أحرز حارس المرمى الدولي الجزائري أنطوني ماندريا، الخميس، جائزة أحسن لاعب في فريق كون الفرنسي، لِفترة شهر فيفري الماضي.

وقالت إدارة نادي كون في بيان لها، إن أنصار فريقها الكروي هم مَن صوّتوا لِمصلحة حارس المرمى أنطوني ماندريا.

وخاض الحارس ماندريا هذا الموسم كلّ مقابلات فريقه كون في بطولة فرنسا للقسم الثاني، وعددها 26 مواجهة.

ويوجد أنطوني ماندريا في رواق جيّد لِحماية عرين المنتخب الوطني الجزائري، في مُواجهتَي النيجر. خاصّة وأن الحارس الأساسي رايس وهاب مبلوحي ارتكب أخطاءً كثيرة في المقابلات الأخيرة لِفريقه القادسية السعودية.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه الهدف الذي تلقاه الحارس مبولحي، في مباراة فريقه القادسية أمام الزّائر نادي الحزم، لِحساب الجولة الـ 24 من عمر البطولة السعودية للقسم الثاني، مساء الإثنين الماضي.

وسبق للحارس أنطوني ماندريا (26 سنة) أن شارك في مقابلتَين دوليتَين ضمن صفوف “الخضر”، واكتستا طابعا ودّيا: ضدّ إيران في جوان 2022، وأمام مالي في نوفمبر من العام ذاته.

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