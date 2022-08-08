هل يعود ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.. ؟

يتصدّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خيارات الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، حسب ما أظهره استطلاع حديث.

وذكرت وكالة بلومبيرغ يوم الأحد، أن ترامب تفوّق في الاستطلاع الانتخابي الأخير على أبرز منافسيه المحتملين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، وهو حاكم فلوريدا رون ديسانتس.

وكان ترامب خيار 69 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، مقابل 24 بالمئة لديسانتس، و2 بالمئة لسيناتور تكساس تيد كروز.

وعلى الرغم من أن هذا الاستطلاع غير علمي، حسب ما أشارت إليه بلومبيرغ، إلا أنه مؤشر على الشعور العام بين النشطاء الجمهوريين والناخبين على مستوى القاعدة الشعبية للحزب.

ترامب يسخر من إصابة بايدن بفيروس كورونا “مرّة ثانية”

وفي 2 أوت 2022، سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من إصابة الرئيس الحالي جو بايدن، مرة ثانية بفيروس كورونا، بعد ساعات عن إعلان تعافيه من إصابته الأولى.

وقال ترامب في فيديو على موقع “Truth Social” الذي يملكه:”إصابة جو بايدن الثانية بفيروس كورونا، تمّ تشخيصها بشكل خاطئ من قبل أطبائه”.

قبل أن يضيف:”إنه مصاب بالخرف. لكنه يتعافى بسعادة بأحد دور التمريض الجميلة في ويسكونسن”. متابعا:”أتمنى لك شفاء عاجلا جو”.

وأوضح طبيب الرئيس الأمريكي كيفن أوكونور في وقت سابق، أن فحص كورونا الذي أجري لبايدن كان إيجابيا، على الرغم من تعافيه ساعات قبل ذلك.

وأضاف أوكونور أن حالة بايدن سبق أن سجّلت لدى عدد من المرضى الذين يعالجون بعقار “باكسلوفيد”، حيث يتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تبقى إيجابية بعد استكمال العلاج.

وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم 21 جويلية، عن إصابة بايدن بفيروس كورونا. مؤكدا إنه يعاني أعراضاً طفيفة للغاية، لكنه سيخضع للعزل الصحي مع ذلك.