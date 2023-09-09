هل يعود محرز ورونالدو وبن زيمة إلى رابطة أبطال أوروبا؟

يدور جدلٌ هذه الأيّام في الساحة الكروية السعودية، فحواه إمكانية مشاركة أندية هذا البلد الخليجي في المنافسات الأوروبية، على غرار المسابقة الشهيرة رابطة الأبطال.

وبعد أن تمكّنوا من جلب عديد نجوم الكرة عبر العالم، بات السعوديون يُؤمنون بِأن بطولتهم المحلّية ارتفع نسقها، وصارت جديرة بِمُنافسةِ دورياتٍ كبيرة في أوروبا.

ويعني هذا الطّرح احتمال عودة رياض محرز وكريستيانو رونالدو وكريم بن زيمة ونيمار وفرمينيو وساديو ماني وغيرهم إلى أوروبا، حيث تُجرى هناك أقوى وأمتع المنافسات على مستوى الأندية في العالم.

وفي آخر اجتماع لِهيئته بِالعاصمة الألمانية برلين، ردّ رئيس رابطة الأندية الأوروبية، استنادا إلى الموقع البريطاني “إنسايد ورلد فوتبال”: “الأمر صعب للغاية. نُحاول اليوم السّماح لِمزيد من الأندية الأوروبية بِالمشاركة في المنافسة القارّية. الأندية الصغيرة والمتوسّطة تُريد ذلك. لا أرى أن هناك أندية أخرى قادمة من الخارج إلى أوروبا. لا أعرف ما الذي سيحدث في غضون سنوات قليلة، لكن اليوم، لا أرى أن أيّ نادٍ من الخارج سيلعب هنا”.

ويقود الرّابطة القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سارت هيئته على خطى الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم، لمّا استبعد في تاريخ سابق إمكانية مشاركة الأندية السعودية في منافسات يُشرف على تنظيمها، أبرزها رابطة أبطال أوروبا.