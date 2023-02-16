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رياضة

هل يعود ميسي إلى برشلونة؟ والده يردّ

الشروق الرياضي
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هل يعود ميسي إلى برشلونة؟ والده يردّ
ح.م
ليونيل ميسي ووالده خورخي.

ردّ الوالد خورخي ميسي على مزاعم عودة نجله ليونيل ميسي إلى فريق برشلونة الإسباني.

وكان المهاجم ميسي (35 سنة) قد ترك فرق برشلونة في صيف 2021، وانتقل إلى نادي باريس جيرمان الفرنسي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل.

وتحدثّت تقارير صحفية فرنسية وإسبانية في الفترة الأخيرة، عن إمكانية عودة “البرغوث” إلى النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

وقال خورخي ميسي الذي يُشرف على إدارة أعمال ابنه ليونيل: “لا أعتقد أن ليو سيعود إلى برشلونة. الظروف ليست مناسبة”.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لِصحيفة “سبورت” الإسبانية ونشرت تفاصيلها الخميس: “لم أتحدّث مع خوان لابورتا (رئيس فريق البلاوغرانا) بِهذا الشّأن. لا يوجد أيّ عرض من برشلونة”.

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