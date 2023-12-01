هل يغيب آيت نوري عن “الكان”؟ مدرب ولفرهامبتون يردّ

تطرّق التقني جاري أونيل مدرب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، الجمعة، إلى الوضعية الصحّية للاعبه الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه ونقل تفاصيله الإعلام الإنجليزي، قال المدرب جاري أونيل: “لقد تعرّض ريان لِإصابة في الكاحل، ونأمل ألّا تكون خطيرة. إنها إحدى الحالات التي يُمكنك خلالها اللّعب بِمجرّد ما يهدأ الألم، وفي الوقت نفسه يُمكن أن يستمرّ الأمر لِفترة أطول”.

وأضاف مدرب فريق ولفرهامبتون: “الأمر يعتمد على ريان ومدى سرعة تعافيه من الإصابة، وأيضا مدى شعوره بِأنه قادر على تقديم أفضل ما لديه. لكن ذلك لن يحدث غدا. سيغيب غدا (هذا السبت، ضدّ نادي أرسنال في البطولة الإنجليزية)، لكن نأمل أن يلعب دورا كبيرا الأسبوع المقبل، لأنه كان مُهمّا بِالنسبة لنا حتى الآن”.

ويترك جاري أونيل الإنطباع بِأن إصابة ريان آيت نوري ليست خطيرة، ويُمكنه المُشاركة في المنافسات الرّسمية بعد أسبوع من الآن. بل أيضا الحضور مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.