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رياضة

هل يغيب عن “الكان”؟ بن ناصر يردّ

علي بهلولي
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هل يغيب عن “الكان”؟ بن ناصر يردّ
ح.م

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن مشاركته أو غيابه، عن نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.

ومعلوم أن بن ناصر عاد في الأيّام القليلة الماضية فقط إلى الميادين، بعد غياب دام نحو 7 أشهر بِداعي إصابة خطيرة في الرّكبة، وإجرائه عملية جراحية.

وقال بن ناصر إنه مُصمّم على المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في “كان” 2024، مُشيرا إلى أن هاجس الإصابة تبدّد.

وكان بن ناصر يتحدّث بِهذا الصّدد، في أحدث ظهور له عبر قناته الإلكترونية في “يوتيوب”.

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