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رياضة

هل يفوز بن رحمة بِهذه الجائزة؟

علي بهلولي
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هل يفوز بن رحمة بِهذه الجائزة؟
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يتسابق اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة على نيل جائزة، رصدتها إدارة فريقه وست هام الإنجليزي.

ويتعلّق الأمر بِجائزة أحسن لاعب في فريق وست هام الإنجليزي، نسخة 2022-2023.

وقالت إدارة نادي “المطارق”، الإثنين، إن 4 لاعبين يتنافسون لِنيل هذه الجائزة بينهم سعيد بن رحمة.

وأضافت أن الإعلان عن اسم الفائز بِالجائزة، حُدّد بِتاريخ بعد ظهيرة الأحد المقبل، قبيل انطلاق مباراة البطولة الإنجليزية بين فريق وست هام وضيفه نادي ليدز يونايتد.

ولعب المهاجم بن رحمة هذا الموسم مع فريقه وست هام 42 مباراة في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، يوجد بينها 25 مواجهة أساسيا. وسجّل 9 أهداف، كما وزّع 3 تمريرات حاسمة.

ويُمكن للجمهور الجزائري التصويت لِمصلحة سعيد بن رحمة، عبر الرّابط الإلكتروني (اضغط هنا).

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