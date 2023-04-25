هل يقبل العالم على حرب عالمية ثالثة؟

حرب عالمية ثالثة خطر يترصد العالم اليوم. هذا ما قاله ديميتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في ندوة صحفية، عقدها اليوم الثلاثاء 25 أفريل، في موسكو حسب ما تناقلته وسائل إعلام.

“العالم اليوم مريض” وهو على الأرجح على شفا “حرب عالمية جديدة” لكن الأسوء يمكن تجنبه، هذا ما قاله اليوم ميدفيديف حسب الوكالة الإخبارية الروسية “سبوتنيك”.

ديميتري ميدفيديف وحسب نفس المصدر قال أن الإمبراطوريات لا تنهار دون حروب لاحقة، وبعد انهيار الإتحاد السوفياتي تم تجنب الحرب لمدة “حوالي ثلاثين عاما”.

وازداد مؤخرا الحديث عن خطر حرب عالمية ثالثة مع إمكانية استعمال أسلحة نووية فيها، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

حرب وإن كانت مباشرة حربا بين روسيا أوكرانيا، إلا أنها تعرف مشاركة فاعلين آخرين، بطريقة غير مباشرة كفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا وتقديم الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا.