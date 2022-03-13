هل يلتفت بلماضي هذه المرّة إلى سعيود؟

يأمل اللاعب الدولي الجزائري أمير سعيود أن يُشارك مع المنتخب الوطني ضد الكاميرون، رغم أنه لم يسبق له ارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”.

ويتبارى “الخضر” مع الكاميرون في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وقال أمير سعيود إنه يتمنّى أن يلتفت إليه الناخب الوطني جمال بلماضي، ويُدرجه ضمن قائمة لاعبي مواجهتَي الكاميرون.

وسبق لِصانع الألعاب أمير سعيود (31 سنة) تمثيل ألوان المنتخبات الوطنية لِفئات الأواسط والآمال والمحلّي، دون أن يحصل له شرف اللعب مع الأكابر.

لكن سعيود استطرد، وقال في أحدث ظهور إعلامي له عبر قناة “إم بي سي” السعودية، إن تأهّل المنتخب الوطني الجزائري لِمونديال قطر، أسمى أمنية له، حتى ولو لم تُوجّه إليه الدّعوة.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي يُفسّر عدم جلبه لِسعيود، في كلّ مناسبة يُسأل فيها عن هذا اللاعب، بِكون ابن قالمة يشغل منصبا يُعاني “التّخمة”، بِسبب وجود سفيان فغولي ويوسف بلايلي وحتى ياسين براهيمي. فهل يلتفت إليه المرّة؟

وقدّم سعيود عروضا فنية راقية في منافسة كأس العرب بِقطر شهر ديسمبر الماضي، وساهم بِقوّة في إحراز محلّيي “الخضر” اللّقب. وكان مُرشّحا بعدها للالتحاق بِالمنتخب الوطني والمشاركة في كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، لكن إصابة على مستوى الرّكبة حرمته من حضور هذه البطولة القارّية.

وتألّق أمير سعيود السبت الماضي مع فريقه الطائي في البطولة السعودية، وسجّل أوّل هدف له منذ توقيع نهائي كأس العرب.