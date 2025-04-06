هل يلتفت بيتكوفيتش في جوان إلى لاعبين وضعهم على الهامش؟

من بينهم بوعناني وبلقبلة والملالي وقيطون

يبدو تربص شهر جوان القادم، بمباراتيه الوديتين آخر وأهم فرصة لبعض الأسماء الغائبة في الفترة الأخيرة، لأجل التشبث بالعودة للمنتخب الوطني، وإلا فإن الفرص ستتبخر تدريجيا لأن شهري سبتمبر وأكتوبر في الخريف القادم سيكون لمباريات تصفيات كأس العالم المتبقية، وبقدر ما سيكون جوان للتجريب وربما ضم لاعبين جد للخضر، بقدر ما يتوجب على كل حالم بتقمص ألوان الخضر والمشاركة في كأس أمم إفريقيا القادمة بالمغرب أو كأس العالم في القارة الأمريكية، فالجمهور يتابع كل الدوريات ويتلمس ما يقوم به اللاعبون هنا وهناك.

من بين اللاعبين الشباب الذي يحلم بالعودة بدر الدين بوعناني، الذي لا يلعب كثيرا مع ناديه نيس، ولكن فنياته لا يختلف فيها إثنان، ففي اللقاء الأخير لفريق نيس تم إقحام بوعناني في الدقيقة 63 عندما كان فريقه منهزما في عقر الديار بهدفين مقابل واحد أمام نانت، فقدم بوعناني لمحات ساحرة في الهجوم، ولكن من دون فعالية، لاعب آخر صارت أهدافه البعيدة المدى حديث الصحافة القطرية وهو فريد بولاية المتقمص لألوان الوكرة، والحقيقة أن بولاية صانع الألعاب لم ينل فرصته الكاملة مع جمال بلماضي، والآن لا ينال منها حتى الاستدعاء، وواضح أن فريد بولاية الذي كان مطلوبا من إشبيليا الإسباني عمره حاليا 32 سنة سيعتزل الكرة في الدوري القطري.

المدافع قيطون لعب أول أمس مباراة في كون مع ناديه ماتز المتواجد في رتبة الصعود إلى القسم الأول، وسجل هدفا في مرمى الحارس الدولي ماندريا وقدّم تمريرة حاسمة في هدفي ناديه المتعادل، وقد يكون حلا في الدفاع في شهر جوان القادم، وإذا كان هؤلاء قد كان لهم حضور في تربصات سابقة مع بلماضي أو بيتكوفيتش، فإن الغرابة تكمن في كون لاعب برادو السابق فريد ملالي لم يسبق وأن تم استدعاؤه للخضر، بالرغم من أنه لاعب أساسي مع ناديه أونجي في الدرجة الأولى الفرنسية وسجل هدفين من مخالفتين مباشرتين، وفريد البالغ من العمر 27 سنة مازال ينتظر أن يلتفت إليه المدرب بيتكوفيتش وخاصة في تربص جوان، بينما يبدو أن زين الدين لاعب أونجي قد تيقن بأنه لن يعود إلى الخضر وهو بالكاد يلعب كاحتياطي مع أونجي، شأنه شأن لاعب كورتري قادري عبد القهار وتيتراوي وبلال براهيمي وحتى ثلاثي الدرجة الإنجليزية الثانية لعروسي وقلي ونغلي.

لاعبو الحرس القديم ومنهم ياسين براهيمي ورشيد غزال وإسحاق بلفوضيل مازالوا يلعبون وبانتظام وأساسيين في قارة آسيا مع أنديتهم وهم من جيل رياض محرز، يحلمون بفرص أخرى بالرغم من صوبة المأمويرة في وجود لاعبي هجوم شابين من الطراز العالمي وهما أمين غويري وأمين عمورة.

شهران يفصلان اللاعبين عن تربص جوان ووديتيه ولأنه شهر تحضيرات فإن حلم هؤلاء مشروع بالرغم من القاعدة التي يسير عليها المدربون في كل بلاد العالم، وهي أنهم لا يغيروا التشكيلة المتألقة، والخضر فازوا بثلاثية خارج الديار وخماسية في تيزي وزو، والجمهور شبه مقتنع بأن ملامح الخضر قد بانت، وتبقى الإصابات الطارئة من تحدد إمكانية الاستنجاد بهذا أو بذاك اللاعب.