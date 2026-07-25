هل يليق سبورتينغ لشبونة بالحاج موسى؟

الفريق كانت له تجربة ناجحة مع إسلام سليماني

في سن الـ24 مازال النجم أنيس حاج موسى يبحث عن نفسه، وقد مُنح بعض الدقائق وحتى الدخول كأساسي في المونديال، ولكنه فشل في ترجمتها إلى أداء مقبول ومرّ جانبا ولو تألق أمام الأرجنتين في اللقاء الأول لكانت حاله مختلفا تماما.

لا وجود حاليا لفريق يريد خدماته برغبة شديدة سوى فريق سبورتينغ لشبونة وهو فريق جيد احتل الموسم الماضي المركز الثاني خلف بورتو بفارق ست نقاط وتقدم على بنفيكا الفريق الذي طلب في الموسم الماضي خدمات حاج موسى وفشلت الصفقة في اللحظات الأخيرة.

حاج موسى الذي سجل الموسم الماضي 14 هدفا في منافستي الدوري والكأس في البرتغال و”أوروبا ليغ”، مع سبع تمريرات حاسمة، لو يبقى مع فينورد، فسيشارك في رابطة أبطال أوربا بعد أن احتل ناديه المرتبة الثانية خلف إيندهوفن، ولو يتنقل إلى لشبونة فسيشارك أيضا في رابطة أبطال أوربا وهي المنافسة التي سبق لأنيس حاج موسى المشاركة فيها في سن الـ 22 وتألق فيها ولكنه بقي في فينورد في دوري هولندي ابتعد مؤخرا عن الأضواء منذ أن انطفأ نور ناديه الكبير أجاكس.

انضم رياض محرز للمنتخب الوطني سنة 2014 وعمره 23 سنة، وتألق ماجر وبلومي وعصاد في مونديال 1982 وسنهم 24 سنة، ويدرك حاج موسى بأنه لا خيار له سوى التألق هذا الموسم بعد أن علم الجميع بانسحاب الأسطورة رياض محرز من المنتخب الجزائري، حيث سيكون بقاءه في إيندهوفن أو حتى عدم تألقه مع سبورتينغ لشبونة ضربة في مشواره لأن الجناح الأيمن فيه بدر الدين بوعناني المتألق حاليا في تحضيرات فريقه الألماني شتوتغارت المتأهل لرابطة أبطال أوربا يعد بالعودة، وبشير بلومي الذي سيلعب مع هال سيتي مع كبار إنجلترا من ليفربول إلى أرسنال، وإيلان قبال أحد أحسن اللاعبين في فرنسا.

لا يزيد عدد الفرق المتمكنة في البرتغال عن أربعة، وبإمكان حاج موسى التأقلم مع هذا الدوري التقني في مباريات متوسطة وأخرى ضعيفة وعليه ألا يفرط في فرصته في رابطة أبطال أوربا، وهو الذي حصل على لقب رجل المباراة منذ موسمين عندما واجه فينورد أشبال غوارديولا مانشستر سيتي.

لا أحد لام حاج موسى عن أدائه الباهت جدا في كأس العالم، لأن كل لاعبي المنتخب كانوا غائبين وخطط المدرب وتغييراته حيّرت رياض محرز الخبير، فما بالك بحاج موسى الذي كان يبدو وكأنه ضيف على المونديال.

ولكن تعويض رياض محرز أمر كبير أمام جمهور عاش لمدة تزيد عن 12 سنة لا يعرف فيها على الجناح الأيمن سوى رياض محرز الذي قبرت فنياته لاعبين كبار ومنهم رشيد غزال، قبل أن تحين الفرصة الآن لحاج موسى مع فريق تقني مرّ عليه رونالدو وناني وكواريزما وسليماني ويجب أن يبصم حاج موسى اسمه باللونين الأخضر والأبيض لسبورتينغ لشبونة.. طبعا إذا تأكد انضمامه لوصيف بطل البرتغال.