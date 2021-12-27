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الجزائر

هل يمكن تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا في نفس الوقت؟.. خبير يجيب

نادية شريف
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هل يمكن تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا في نفس الوقت؟.. خبير يجيب

أجاب إلياس رحّال، المدير العام للهياكل الصحية وعضو لجنة متابعة فيروس كورونا، عن سؤال يشغل ذهن الكثيرين مفاده: هل يمكن تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا في نفس الوقت؟

وقال رحّال في معرض حديثه للشروق مورنينغ عن الوضعية الوبائية في الجزائر إن الالتباس في التفريق بين فيروس الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا يدفعه لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحين معا.

وأضاف: “عندنا لقاح الأنفلونزا الموسمية وعندنا لقاح كورونا، أنا نشجع المواطنين ياخذوا اللقاحين معا فقط مع تغيير المنطقة، مثلا لقاح الإنفلونزا في الكتف الأيمن ولقاح كورونا في الكتف الأيسر”.

وأشار رحال إلى أن الخبراء أثبتوا بأنه لا يوجد أي إشكال في أخذ اللقاحين معا.

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