هل يملك ترامب شهادة ميلاد روسية؟.. هذه هي الحقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يلمح فيها إلى مسقط رأس خلفه دونالد ترامب ومطالبة المتابعين بالتأكد إن كان يملك شهادة ميلاد روسية.

وقالت وكالة رويرتز أن التغريدة مزيفة ويزعم ناشروها ان أوباما كتب فيها: “أعتقد أن معظم الأمريكيين يوافقون على أنني شخص رزين ، ولست رجلاً منضبطًا للانغماس في نظريات المؤامرة. لكن هل قام أي شخص بالتحقق للتأكد من أن دونالد ترامب ليس لديه شهادة ميلاد روسية؟ “.

وأوضحت فريق رويتزر أن التغريدة المزعومة تبدو التغريدة وكأنها مرسلة من حساب أوباما الذي تم التحقق منه على تويتر في 16 مارس 2022.

وكشف رويترز أن التغريدة نشأت من حساب كارول كاربنتر التي تقول في وصفها على موقعها: “أقوم بعمل تغريدات وإعلانات مزيفة وما إلى ذلك “.

وأكدت كاربنتر ، التي اتصلت بها رويترز ، أن لقطة الشاشة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تصور أحد إبداعاتها “لأغراض ساخرة”.

كما أشارت إلى أن الصورة الأصلية تحمل علامة تم اقتصاصها في بعض التكرارات عبر الإنترنت.

بينما يقر بعض المستخدمين بأن التغريدة لا يمكن العثور عليها في الجدول الزمني لأوباما أو يسمونها “ساخرة” ، يبدو أن آخرين يفسرون التغريدة على أنها أصلية.