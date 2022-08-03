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رياضة

هل ينتقل زروقي إلى فينورد الهولندي؟

ن. س
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هل ينتقل زروقي إلى فينورد الهولندي؟

تلقى راميز زروقي لاعب تفينتي أنشخيده الهولندي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، عرضا رسميا من نادي فينورد، وفقا لما كشفه الإعلام الهولندي.

وكان رامز زروقي جدد عقده مع ناديه الحالي تفينتي، حتى عام 2024، مع نيله زيادة نوعية في راتبه السنوي، بما يتناسب ومكانته الأساسية مع الأخير وتحوله للاعب دولي مع منتخب بلاده.

وأفاد موقع “إف آر 12” المُخصص لأنصار نادي فينورد بوجود مقترح فعلي داخل الفريق باستقدام متوسط الميدان الجزائري استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وتحدث الصحفي الهولندي ليون تان، لفترة “فوتبول توك” الرياضية، عن وضعية مُحارب الصحراء قائلا: “لقد كان لي حديث مع مدرب تفينتي يان سترور، وكشف لي عن وجود اهتمام فعلي من طرف فينورد بخدمات رامز زروقي”.

وأردف: “إن أرادت إدارة فينورد الظفر فعليا بزروقي فعليها تقديم عرض مالي كبير، لأن عقد اللاعب مستمر لعامين قادمين، كما أنه أساسي ويلعب بانتظام مع فريقه، ويتطور بشكل مستمر”.

مسؤولو تفينتي يشترطون 10 ملايين يورو من أجل التخلي عن زروقي، في حالة ما تلقوا هذا العرض فإنهم سيوافقون عليه لا محالة.. سعر رحيله لن يقل عن هذا المبلغ بكل تأكيد”.

ولم يكشف ليون تان عن موقف زروقي من المقترح، حيث أكد الأخير ارتياحه مع تفينتي في آخر إطلالاته الإعلامية، لكن إمكانية الانتقال لواحد من كبار الدوري الهولندي قد تُغير من موقفه السابق.

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