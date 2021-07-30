هل ينقذ كريستال بالاس الإنجليزي عطال من جحيم الدوري الفرنسي؟

صحيفة بريطانية قالت إنه سيكون "صفقة مربحة" للنادي

أكدت صحيفة بريطانية أن الدولي الجزائري، يوسف عطال الظهير الأيمن لنادي نيس الفرنسي، سيكون بمثابة “صفقة مربحة” بالنسبة لنادي كريستال بالاس الإنجليزي، لو يتم استقدامه في القريب العاجل، لاسيما وأن المدرب باتريك فييرا يعرف جيدا اللاعب ويؤمن بقدراته.

وسبق للدولي الفرنسي السابق والمدرب الحالي لكريستال بالاس، باتريك فييرا وأن أشرف على تدريب عطال في نادي نيس، وكان وراء تألقه في الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية في مقال لها: “لقد منح كريستال بالاس عقدا جديدا لجويل وارد في وقت سابق من هذا الصيف، لكن التوقيع على ظهير أيمن جديد يجب أن يكون أولوية للمدرب الجديد باتريك فييرا”، وأضافت الصحيفة: “يجب أن يتطلع أيضا إلى الاستفادة من علاقته الجيدة لخطف يوسف عطال، بدا اللاعب البالغ من العمر 25 عاما متجها لأشياء كبيرة قبل بضع سنوات، فقط إصابة في الركبة عرقلت تقدمه”، وتابعت: “لقد كان طريق العودة بطيئا للظهير متعدد المناصب، ولكن إذا تمكن كريستال بالاس من إعادته إلى المسار الصحيح، فلن يكون لديهم فقط لاعب موهوب للغاية ولكن أيضا شخص يمكنهم بيعه لتحقيق ربح هائل في المستقبل”.

وبات عطال يعاني كثيرا في الدوري الفرنسي، ويسعى للرحيل نحو بطولة جديدة لتطوير مستواه أكثر، والسير على خطى زميله ومواطنه رامي بن سبعيني الذي تطور مستواه كثيرا منذ الرحيل عن نادي رين الفرنسي والالتحاق بنادي بوريسيا موشنغلادباخ الألماني والاحتكاك بلاعبي “البوندسليغا” البطولة الألماني التي تعتبر أقوى بكثير من الفرنسية.

وكان الدولي الجزائري يوسف عطال، قد تواجد ضمن اهتمامات عدة أندية كبرى خلال السنتين الأخيرتين بشكل خاص، غير أن المعادلة تغيرت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث لم يعلن أي فريق رغبته في التعاقد معه، لكنه تعرض لسلسلة من الإصابة العضلية طوال الموسمين الأخيرين، مما أثر سلبيا على وقت لعبه مع الفريق.

واكتفى عطال بالمشاركة في 22 مباراة خلال الموسم الماضي، بواقع وقت لعب في حدود 1116 دقيقة، أسهم فيها في 3 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

ومنذ انتقاله إلى نيس في عام 2018، تعرض الموهبة السابقة لنادي بارادو لـ10 إصابات أبعدته عن الملاعب لفترة 374 يوم، حيث تسببت لعنة الإصابات في تراجع أداء عطال مع نيس بشكل لافت خلال الموسم الماضي، وذلك مقارنة بما قدمه في بداياته مع الفريق.

وفشل عطال في تقديم إضافة هجومية كبيرة لنادي الجنوب الفرنسي، حيث اكتفى بتسجيل هدف وحيد خلال 18 مباراة شارك فيها في النسخة الأخيرة من الدوري الفرنسي، مع العلم أن إدارة نيس حددت في وقت سابق، سعر بيع عطال بـ70 مليون يورو، حين كان اللاعب في أوج عطائه مع النادي.