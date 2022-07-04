هل يهنئ بوتين نظيره الأمريكي في عيد الاستقلال؟..بيسكوف يُجيب

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يهنئ نظيره الأمريكي جو بايدن، ولا المواطنين الأمريكيين، بيوم الاستقلال الموافق لـ4 جويلية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد صرّح بيسكوف للصحفيين قائلا: “في العام الجاري لن يتم إرسال برقية تهنئة”.

وأضاف بيسكوف أنّ العام الحالي “يتوّج سنوات من السياسة غير الودية من جانب واشطن تجاه موسكو. معتبرا أنّ توجيه أي تهنئة في مثل هذه الظروف “لن يكون مناسبا”.

زاخاروفا تسخر من ماكرون: “لهذا السبب يستخدم بوتين طاولة كبيرة”

في 18 جوان 2022، لم تفوّت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لقاء ماكرون مع زيلينسكي في كييف، للسخرية من صورة جمعت رئيسي فرنسا وأوكرانيا.

وقد حلّ ماكرون في كييف نهاية الأسبوع الماضي، رفقة المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. لتأكيد دعم أوروبا لأوكرانيا.

وفي خلال هذه الزيارة، التقطت وسائل الإعلام صورة لماكرون وهو يعانق زيلينسكي بحرارة في ختام ندوة صحفية مشتركة.

زاخاروفا نشرت الصورة على حسابها في فيسبوك، وأرفقتها بالتعليق:”الآن فهمت لماذا كان بوتين يستخدم طاولة كبيرة (في لقائه مع ماكرون)”.

وقد أحدثت طاولة بوتين التي كانت تفصل بينه وبين ضيفه الفرنسي إيمانويل ماكرون، في لقاء لهما شهر فيفري الماضي، جدلا واسعا في وسائل الإعلام.

لكن جهات رسمية في موسكو، قالت إنّ حجم الطاولة كان وسيلة لتطبيق التباعد الاجتماعي بين الرئيسين. بالنظر إلى رفض ماكرون لإجراء تحليل الكشف عن كورونا قبل لقائه مع بوتين.

ترامب يدعو بوتين للكشف عن معلومات تتعلّق بعائلة بايدن

وفي 30 مارس 2022، دعا دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الكشف عن معلومات يعتقد بأنها تمسّ بمواطنه الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال ترامب لقناة “ريال أمريكا فويس”، في سياق حديثه عن تعاملات تجارية لنجل الرئيس بايدن مع روسيا:”أعتقد أن بوتين يعرف الإجابة عن ذلك. وأظن أنّ عليه أن ينشرها”.

كما استشهد ترامب في حديثه بتقرير لمجلس الشيوخ عام 2020، يكشف أنّ سيدة أعمال روسية وزوجة رئيس بلدية موسكو. قامت بتقديم 3.5 مليون دولار لشركة أسسها نجل بايدن.

وتابع ترامب يقول:”لقد مَنَحَته 3.5 مليون دولار. لذا أعتقد الآن أن بوتين سيعرف الجواب على ذلك، وأعتقد أنه يجب أن يفرج عنه. ويجب أن نعرف هذه الإجابة”.