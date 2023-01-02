هل يُؤدّي مورينيو دور الشرّير في فيلم “جيمس بوند”؟

قد يقتحم المدرب البرتغالي المُثير للجدل جوزي مورينيو المجال السينمائي، في المستقبل القريب.

وفضلا عن البرتغالية، يُجيد مورينيو (59 سنة) اللّغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية، كما عُهد عنه أنه كثير التصادم مع الصحافيين و المدربين و الحكّام. وهو ما قد يُساعده على التمثيل السينمائي.

وقال المُخرج السينمائي البريطاني سام ميندز إنه لم يستقرّ بعد على اسم الفنان الذي يُؤدّي دور الشرّير، في الحلقة المقبلة من السلسلة الشهيرة “جيمس بوند”.

وأضاف في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “الغارديان” البريطانية، قائلا إن جوزي مورينيو نموذج جيّد لـ “الشرّير”. عِلما أن التقني البرتغالي يُشرف حاليا على تدريب فريق روما الإيطالي.

وسبق لِعديد نجوم الرياضة التمثيل السينمائي، أبرزهم البرازيلي الرّاحل بيليه (فيلم عن الحرب العالمية الثانية مع سيلفستر ستالون)، والفرنسي إيريك كانتونا، ولاعبَي كرة السلة سابقا الأمريكيَين كريم عبد الجبار (مع بريس لي) وشاكيل أونيل.