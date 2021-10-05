هل يُتابع الجمهور قرعة بطولة “تحتضر” ويترك المؤتمر الصحفي لِبلماضي؟

كشفت رابطة الكرة المحترفة، الثلاثاء، عن تاريخ وتوقيت سحب قرعة جدول لقاءات بطولة القسم الوطني الأوّل للموسم الجديد.

وتنطلق البطولة الوطنية في نسختها الجديدة بِتاريخ الـ 22 من أكتوبر الحالي، وبِمشاركة 18 ناديا في سباق بـ 34 جولة.

وهكذا ستُسحب القرعة الخميس المقبل على الساعة الـ 10.30 صباحا، بِمقرّ رابطة الكرة المحترفة بِالعناصر (العاصمة).

ويعقد الناخب الوطني جمال بلماضي مؤتمرا صحفيا بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، أيضا الخميس المقبل على الساعة الـ 11 صباحا (التوقيت نفسه تقريبا). فلماذا برمجت رابطة الرئيس عبد الكريم مدوار موعد سحب القرعة، في تاريخ وتوقيت يكون فيه رجال الإعلام والجمهور الجزائري منشغلين بِتصريحات الرجل الأوّل في العارضة الفنية لـ “الخضر”؟ أليست هذه البرمجة بِمثابة ضربة قاضية لِمنافسة كروية محلية فقدت كثيرا من بريقها، والدليل الآخر: في كل موسم صيغة جديدة للبطولة! ثم ماذا يوجد بين مسؤولي رابطة الكرة المحترفة ونظرائهم من”الفاف”؟ هل سحبت هيئة الرئيس شرف الدين عمارة البساط من تحت أقدام مداور، بِتعيين لجنة تهتمّ بِشؤون الكرة المحترفة (يرأسها النائب الثاني لِرئيس الفاف ياسين بن حمزة)، لِتجعل رئيس الرابطة في موقع متسلّل؟