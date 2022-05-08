هل يُجبر سليماني “الفيفا” على تعديل هذا القانون؟

انتصر رئيس الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم ألكسندر تشيفيرين بِطريقة ضمنية، للمنتخب الوطني الجزائري والمهاجم إسلام سليماني.

وأجرى ألكسندر تشيفيرين مقابلة صحفية مع جريدة “آس” الإسبانية، نشرت تفاصيلها، الأحد.

وقال ألكسندر تشيفيرين: “طبّقنا تقنية الفيديو (الفار) في عدّة منافسات أوروبية، وسارت الأمور بِطريقة جيّدة. لكن بقي هناك مشكل يتعلّق بِالحُكم الصادر في حالة لمس الكرة بِاليد. لقد شهدنا العديد من المواقف الغريبة، مثلا: عندما تضرب الكرة لاعبا في رأسه ثم تذهب إلى ذراعه”.

وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم: “يصعب على اللاعب هضم حُكم معاقبة كلّ اتّصال بِاليد. لا يُمكنك اللّعب بِيدَيك خلف ظهرك!”.

واختتم ألكسندر تشيفيرين تصريحاته، قائلا إن “الفيفا” مدعوّة إلى فتح نقاش في المستقبل القريب، بِخصوص هذا “المشكل”.

وكان إسلام سليماني قد سجّل هدفا بِرأسية مُحكمة، لِمصلحة المنتخب الوطني الجزائري في مرمى الضيف الكاميروني، عند الدقيقة الثامنة من الشوط الأوّل الإضافي، لِمباراة إياب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022. ولكن الحكم الغامبي بكاري غاساما رفضه، بِحجّة لمس قنّاص “محاربي الصحراء” للكرة بِيده!