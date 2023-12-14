هل يُحرز بن ناصر هذا اللّقب؟

سيضع اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في الحسبان، هدفا سطّره مدربه في فريق ميلان آسي الإيطالي ستيفانو بيولي.

وفي أحدث تصريحات له نقلها على لسانه موقع الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم، قال المدرب بيولي إن فريقه الميلان سيرفع تحدّي نيل لقب الدوري الأوروبي، عند نهاية الموسم الحالي.

جاء ذلك بعد تموقع فريق “الروسونيري” ثالثا في مرحلة المجموعات لِمسابقة رابطة أبطال أوروبا، سهرة الأربعاء. وتحوّله إلى منافسة الدوري الأوروبي.

ولم يسبق للميلان نيل لقب الدوري الأوروبي، وبِالمقابل أحرز 7 كؤوس في رابطة الأبطال، ولقبَين في كأس أوروبا للأندية الفائزة بِالكؤوس (منافسة لم يعد لها وجود الآن).

وغاب متوسّط الميدان بن ناصر عن رابطة الأبطال للموسم الحالي، بِداعي الإصابة الخطيرة التي تعرّض لها في ماي الماضي، وعدم إدراج اسمه في قائمة لاعبي فريق الأحمر والأسود.

وتسمح لوائح الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم بِتعديل قوائم اللاعبين في جانفي المقبل، الأمر الذي يُتيح لِبن ناصر فرصة المشاركة مع ناديه قارّيا.

وسيلعب الدولي الجزائري وفريقه الميلان مقابلتَين ذهابا وإيّابا، في الـ 15 والـ 22 من فيفري 2024، لِحجز مقعد في ثمن نهائي الدوري الأوروبي. على أن تُضبط هُوِّية المُنافس بعد سحب القرعة الإثنين المقبل.

ويُمكن لِبن ناصر وزملائه في الميلان أن يصطدموا بِفرق تضمّ في صفوفها لاعبين دوليين جزائريين، سواء في الدور الفاصل أو بقية المحطّات، وهم: وست هام الإنجليزي (سعيد بن رحمة)، وسان جيلواز البلجيكي (محمد الأمين عمّورة)، وران الفرنسي (أمين غويري)، وفياريال الإسباني (عيسى ماندي)، وروما (حسام عوّار)، وفينورد روتردام الهولندي (رامز زروقي).

وحاز المدافع إبراهيم حمداني شرف أوّل لاعب دولي جزائري، يخوض نهائي الدوري الأوروبي. وذلك لمّا حمل شارة قائد فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي، المُنهزم بِثنائية نظيفة أمام نادي فالونسيا الإسباني، بِالسويد في موسم 2023-2024.

وبِخصوص نهائي الدوري الأوروبي للموسم الحالي، فسيُقام بِمدينة دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا، مساء الـ 22 من ماي 2024.