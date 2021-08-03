هل يُحرز سليماني لقب الدوري الأوروبي؟

تطمح إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي، إلى إحراز فريقها الكروي للقب الدوري الأوروبي للموسم الجديد.

ويضم فريق أولمبيك ليون الفرنسي في صفوفه المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، حتى صيف 2022.

وقال رئيس نادي أولمبيك ليون جون ميشال أولاس في تصريحات نقلتها على لسانه الصحافة الفرنسية، الثلاثاء: “هدفنا الأوّل في الموسم الجديد هو التتويج بِلقب الدوري الأوروبي”.

وأضاف أولاس أن طموحه تُغذّيه النّوعية الجيّدة للاعبيه، وكفاءة المدرب الهولندي بيتر بوس.

ويتعرّف إسلام سليماني وفريقه ليون على النوادي الثلاثة التي تضمّ فوجهم، في دور المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي، بعد سحب القرعة في الـ 27 من أوت الحالي. بينما ينطلق السباق في منتصف الشهر الموالي.

وتوجد في المضمار فرق قوية، مثل نابولي الإيطالي (فوزي غلام وآدم الوناس)، ووست هام (سعيد بن رحمة) رفقة ليستر سيتي من إنجلترا، وآيندهوفن الهولندي، وشاختار الأوكراني. فضلا عن نوادٍ أخرى ستلتحق بِالسباق، بعد اختتام دور المجموعات للمنافسة الأولى رابطة أبطال أوروبا (أصحاب المراكز الثلاثة).

وكان بلوغ نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، في نسخ 2009-2010 و2016-2017 و2019-2020. أفضل حصيلة لِفريق ليون في مشاركاته القارية.

ولم يسبق لِأيّ فريق فرنسي حيازة لقب الدوري الأوروبي، سواء بِالصّيغة القديمة أو الجديدة (قبل وبعد موسم 2009-2010). رغم تنشيط خمسة نهائيات من طرف: أولمبيك مرسيليا (3) وبوردو (1) وباستيا (1).