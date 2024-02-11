هل يُدرّب “الخضر”؟ هوغو بروس يردّ

ردّ النّاخب الوطني الجنوب إفريقي هوغو بروس على أنباء تغييره الوجهة، وتدريب “الخضر” أو فرق أُخرى.

وأدرجت بعض الأوساط اسم هوغو بروس ضمن قائمة بِأسماء تقنيين، يرغب اتحاد الكرة الجزائري في انتداب أحدهم خلفا لِجمال بلماضي على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

وقاد المدرب هوغو بروس منتخب “البافانا بافانا” سهرة السبت، لِإحراز المركز الثالث في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وقال التقني البلجيكي الذي سبق له الإشراف على ناديَي شبيبة القبائل ونصر حسين داي في منتصف العقد الماضي: “من الطبيعي عندما تُحقّق نتائج جيّدة في بطولة ما، فسيكون هناك اهتمام من المنتخبات الأخرى بِالمدرب الوطني”.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “تايمز لايف” الجنوب إفريقية، الأحد: “لقد مررت بِهذه التجربة أيضا عندما فزت بهذه البطولة القارّية مع الكاميرون (نسخة الغابون 2017)، لكن في معظم الأحيان يكون الأمر مجرّد شائعات. يُمكنني أن أخبركم اليوم أنه لا يوجد أيّ اتّصال بِهذا الشّأن”.

وتابع المدرب البالغ من العمر 71 سنة يقول: “سأتخلّى عن تدريب منتخب جنوب إفريقيا في حالة واحدة، وهي عندما أتأكّد أن اتحاد الكرة المحلّي يدفعني إلى الرّحيل”. عِلما أن مدّة عقد هوغو بروس تنقضي في صيف 2026.

واختتم الناخب الوطني الجنوب إفريقي يقول: “أنا سعيد بِعملي، وأيضا سعيد بِالفريق الذي بنيناه. لكن علينا أن لا نعتقد أن كل شيء على ما يرام، لأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن علينا القيام به”.

ويحلم التقني هوغو بروس بِتأهيل منتخب جنوب إفريقيا لِكأس العالم 2026، بعد آخر مشاركة في المونديال عام 2010. حيث يتموقع ثانيا بعد مرور جولتَين من التصفيات، في فوج يضمّ نيجيريا وزيمبابوي ورواندا والبنين واللوزوطو. عِلما أنه بعد عشر جولات يحصد الرّائد بطاقة حضور كأس العالم، ويُمكن للوصيف أن يلحق به إذا فاز لاحقا بِأربع مقابلات ينتمي منافسوها إلى إفريقيا وبقية المناطق المعتمدة من قبل “الفيفا”.

وقبل ذلك وفي أواخر شهر مارس المقبل، يحلّ هوغو بروس ومنتخبه الجنوب إفريقي بِالجزائر، لِخوض دورة دولية ودّية. حيث يُواجه لاعبوه كلّا من فريق أندورا في الـ 21 من الشهر المذكور، ثم “مُحاربي الصّحراء” بعد 5 أيّام من ذلك.