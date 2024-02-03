هل يُدرّب رونار منتخب مصر؟

قالت وسيلة إعلام فرنسي سهرة السبت، إن فرص تدريب التقني المحلّي هيرفي رونار لِمنتخب مصر جدّ ضئيلة.

وذكرت أحدث تقارير صحافة مصر أن اتحاد الكرة المحلّي يتفاوض مع التقني رونار، من أجل الاستفادة من خدماته التدريبية.

ووفقا لِإذاعة “آر آم سي”، فإن اتحاد الكرة المصري يُعاني ماليا، ويصعب عليه توفير غلاف مالي ضخم، لِإقناع المدرب رونار بِإمضاء العقد.

وكان التقني هيرفي رونار حينما أمسك بِالزمام الفني للمنتخب النّسوي لِبلاده في مارس 2023، صرّح لِوسائل الإعلام المحلّي بِأنه تخلّى عن أجرة ومنح ضخمتَين في السعودية (منتخب “الأخضر”)، وفسخ العقد. ونقلت على لسانه قوله إنه يتقاضى أجرة تقلّ بـ 20 مرّة عمّا كان يقبضه في السعودية (رقم 20 ذكره لِإبراز تقلّص القيمة المالية، وليس بِصفة تدقيقية).

أمّا رئيس اتحاد الكرة الفرنسي (بِصفة مُؤقتة) فيليب ديالو، فصرّح حينها لِوكالة الأنباء المحلّية، بِأن رونار تنازل عن المطالبة بِأجرة ضخمة، على اعتبار أن المنتخب يُمثّل بلده الذي سيستضيف الأولمبياد في الصّيف المقبل، فضلا عن انتمائه إلى فئة الإناث. ووافق على استلام راتب سنوي قيمته 400 ألف أورو.